Российские военные сбили 151 беспилотник ВСУ за ночь. Военная операция, день 1507-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1507-й день
Армия России за ночь сбила 151 беспилотник ВСУ. Украинские военные усилили атаки на Херсонскую область за счет дронов из Европы, заявил губернатор Владимир Сальдо. Москва перед объявлением пасхального перемирия не обсуждала его с США и Украиной, раскрыли в Кремле. Пять домов повреждены при атаке дронов на Волгоградскую область. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:20

В Минобороны России показали, как расчеты самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» поразили пункты дислокации ВСУ в Запорожской области, а артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили переправу и украинский пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

9:03

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий: «Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов».

8:44

🔴 Жительница села Юрасово Брянской области пострадали при падении обломков сбитых украинских ракет «Нептун», написал губернатор Александр Богомаз. Кроме того, четыре дома оказались полностью уничтожены, еще 15 — повреждены.

8:40

🔴 Мирный житель Волжского Волгоградсокй области погиб из-за ранения осколками украинского беспилотника, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, Светлоярском районе из-за повреждения емкости с нефтепродуктами, начался пожар.

«В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева», — добавил глава региона.

8:17

ВСУ увеличили интенсивность атак беспилотников на Херсонскую область за счет использования дронов, произведенных в Европе, заявил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.

8:14

В селе Шептуховке Ростовской области из-за падения обломков беспилотника были выбиты окна в частном доме, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

8:08

Москва заранее не обсуждала с США и Украиной объявление пасхального перемирия, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем временем глава Украины Владимир Зеленский предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня с 11 по 12 апреля включительно принял.

8:05

В ночь на 10 апреля армия России средствами ПВО сбила 151 украинский беспилотник самолетного типа, объявили в Минобороны РФ. Из них 57 дронов уничтожены над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской, девять — над Каспийским морем и по одному — над Калмыкией и Тамбовской областью.

8:02

🔴 В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область в Суровикинском районе повреждения получили пять частных домов, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, на улицах Столетова и Фадеева в Волгограде упали обломки беспилотников.

При этом по данным Telegram-канала SHOT, на юге города загорелось здание, предварительно, из-за падения на него обломков.

8:00

Сегодня 1507-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!