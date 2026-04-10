Российские военные сбили 151 беспилотник ВСУ за ночь. Военная операция, день 1507-й

🔴 В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область в Суровикинском районе повреждения получили пять частных домов, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, на улицах Столетова и Фадеева в Волгограде упали обломки беспилотников.

При этом по данным Telegram-канала SHOT, на юге города загорелось здание, предварительно, из-за падения на него обломков.