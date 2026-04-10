Российские военные сбили 151 беспилотник ВСУ за ночь. Военная операция, день 1507-й

В Минобороны России показали, как расчеты самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» поразили пункты дислокации ВСУ в Запорожской области, а артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили переправу и украинский пункт управления беспилотниками в Харьковской области.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий: «Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов».
🔴 Жительница села Юрасово Брянской области пострадали при падении обломков сбитых украинских ракет «Нептун», написал губернатор Александр Богомаз. Кроме того, четыре дома оказались полностью уничтожены, еще 15 — повреждены.
🔴 Мирный житель Волжского Волгоградсокй области погиб из-за ранения осколками украинского беспилотника, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, Светлоярском районе из-за повреждения емкости с нефтепродуктами, начался пожар.
«В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева», — добавил глава региона.
ВСУ увеличили интенсивность атак беспилотников на Херсонскую область за счет использования дронов, произведенных в Европе, заявил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.
В селе Шептуховке Ростовской области из-за падения обломков беспилотника были выбиты окна в частном доме, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Москва заранее не обсуждала с США и Украиной объявление пасхального перемирия, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тем временем глава Украины Владимир Зеленский предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня с 11 по 12 апреля включительно принял.
В ночь на 10 апреля армия России средствами ПВО сбила 151 украинский беспилотник самолетного типа, объявили в Минобороны РФ. Из них 57 дронов уничтожены над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской, девять — над Каспийским морем и по одному — над Калмыкией и Тамбовской областью.
🔴 В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область в Суровикинском районе повреждения получили пять частных домов, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, на улицах Столетова и Фадеева в Волгограде упали обломки беспилотников.
При этом по данным Telegram-канала SHOT, на юге города загорелось здание, предварительно, из-за падения на него обломков.
Сегодня 1507-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.