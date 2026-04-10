В Волгоградской области при атаке беспилотников погиб человек

Губернатор Бочаров: один человек погиб после атаки ВСУ по Вологодской области

В Вологодской области в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«К сожалению, скончался от ранения осколками БПЛА житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г Волжский», — слова губернатора приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Губернатор отметил, что атаку дронов на Вологодскую область удалось отразить, но зафиксированы повреждения в Суровикинском районе, где были атакованы пять жилых домов, в Красноармейском районе Волгограда, где упали обломки беспилотника. Кроме того, после атаки ВСУ была повреждена емкость с нефтепродуктами.

В ночь на 10 апреля SHOT сообщал, что системы ПВО сбивают украинские беспилотники над Волгоградом. По словам местных жителей, они слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города.

Ранее в Белгородской области при налете дронов пострадали четыре человека.