Стали известны личности туристов, погибших в походе на Камчатке

Два студента Санкт-Петербургского горного университета погибли во время похода на Камчатке. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, из жизни ушли 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский. Оба молодых человека были членами туристического клуба имени Ефремова, который функционирует на базе университета.

«Федор и Сергей были в составе группы, которая пошла по основному маршруту, а не по сокращенному — без палаток и спутниковых телефонов», — говорится в публикации.

Предварительно, еще пять туристов — 21-летний Алексей К., 22-летний Олег С., 23-летняя Кира В., 25-летняя Полина Ф. и 27-летний Дмитрий Ф. — также состоят в клубе имени Ефремова. Они остались живы, но получили сильное обморожение.

10 апреля министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края заявило, что в Налычевском парке пропала туристическая группа. Как рассказали в ведомстве, всего в группу входили девять человек, но между ними произошел конфликт. В результате туристы разделились на два отряда — два человека с телефоном и палаткой вышли на кордон, остальные семь продолжили маршрут. При этом у второй группы не было палаток и спутникового телефона. К текущему моменту все семь пропавших были найдены: двое погибли, пять туристов получили сильное обморожение. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

