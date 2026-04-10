На Камчатке пропала связь с группой туристов. Двоих нашли мертвыми

Двух туристов из пропавшей на Камчатке группы нашли мертвыми

Спасатели на Камчатке нашли часть пропавшей группы туристов, среди них есть погибшие. Туристы следовали по маршруту в районе Авачинского перевала. На маршруте участники группы поссорились и разделились: двух участников похода нашли ранее. Поисково-спасательная операция продолжается.

Туристы, с которыми потеряна связь на Камчатке, не вернулись к запланированному сроку завершения маршрута — 10 апреля.

Две недели назад в поход по территории Налычевского природного парка отправились девять человек.

3 апреля между участниками произошел конфликт, после чего группа разделилась (по другой информации, группа разделилась 7 апреля).

Двое туристов выбрали более короткий маршрут, имея при себе спутниковый телефон и палатку. Позднее их нашли, они здоровы и в безопасности.

Оставшиеся семеро — подготовленные туристы из Санкт-Петербурга и Череповца — продолжили движение по более протяженному маршруту в сторону Авачинского перевала без средств связи и палатки. Последний раз группу видели 7 апреля у водопада на реке Шумной. С этого момента связь с ними отсутствовала.

10 апреля спасатели нашли часть туристов, среди них есть погибшие, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы, — сообщил Лебедев. — Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет ».

Поисковая операция

Сигнал о пропаже туристов поступил в ночь на 10 апреля от организатора маршрута, который находится не на территории Камчатского края. После этого были развернуты поисково-спасательные работы.

К операции привлечены подразделения МЧС, поисково-спасательные отряды КГКУ «ЦОД», а также инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки». Поиск ведется с использованием снегоходной техники. Спасатели обследуют район Авачинского перевала с двух направлений: через Корякский перевал со спуском в Налычевскую долину и со стороны реки Шумной.

Министр по ЧС Лебедев координирует операцию . По его словам, участники группы являются подготовленными туристами, что повышает шансы на благоприятный исход. Однако «поскольку у группы из семи человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть».

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего, в том числе на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.