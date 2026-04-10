В Свердловской области пенсионерка заколола дочь ножом

На Урале женщина поссорилась с дочерью и напала на нее с ножом

В Невьянском районе Свердловской области задержана 68-летняя женщина, подозреваемая в нападении на дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 3 апреля, между матерью и дочерью вспыхнул конфликт. В ходе ссоры пенсионерка схватила нож и несколько раз ударила им дочь в живот. Спасти пострадавшую не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 68-летняя подозреваемая задержана. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого россиянка пыталась успокоить мужа и девять раз ударила его ножом. Обвиняемая вместе с 42-летним супругом распивала спиртные напитки. Между супругами возникла ссора, пьяный мужчина первым применил силу: столкнул жену с табурета и несколько раз ударил кулаками по голове. Испугавшись и желая успокоить агрессора, женщина схватила кухонный нож и девять раз ударили им мужа в лицо, шею, левую руку, грудную клетку и живот. Пострадавшего удалось спасти.

Ранее петербурженка расправилась с мужем из-за того, что он перестал платить ипотеку.