Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск назвал президента России рациональным и уверенным в своих решениях лидером. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал российского лидера «очень рациональным человеком». По словам Маска, «это совершенно очевидно».

«Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции», — сказал Маск.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что коллективный Запад пытался разрушить Россию через необходимость следования принципам демократии, разговоры о которой были лишь удобной ширмой. При этом парламентарий заметил, что коллективный Запад не смог совершить в России задуманного.

Володин отметил, что преимуществами России в настоящее время, когда она проходит через испытания и преодолевает различные вызовы, являются не ее природные ресурсы, не нефть и газ, которые есть у многих стран, лишенных суверенитета, а президент РФ Владимир Путин и сплоченность вокруг него российских граждан.

