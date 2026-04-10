«ЕС готов пойти на все». Чего ждать от выборов в Венгрии?

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По оценкам экспертов, многие представители Евросоюза заинтересованы в проигрыше Орбана и сделают все, чтобы прекратить его 16-летнее правление. Чего стоит ожидать от выборов в Венгрии — в материале «Газеты.Ru».

12 апреля 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Их главная интрига — удержится ли у власти нынешний премьер-министр Виктор Орбан, возглавляющий страну уже 16 лет. 62-летний лидер националистов давно известен своей скептической позицией в отношении Евросоюза, в то время как его главный оппонент, Петер Мадьяр, поддерживает сближение с ЕС.

Представители западных СМИ называют Орбана «нелиберальным демократом», который остается лояльным Москве и вносит смуту в отношения Венгрии и Евросоюза. По мнению британской газеты The Guardian, «выборы в Венгрии будут иметь последствия далеко за пределами страны».

Кого выбирают

Основными претендентами на победу считаются 62-летний нынешний премьер-министр Виктор Орбан со своей партией «Фидес» и 45-летний Петер Мадьяр — бывший сторонник «Фидеса», основавший партию «Тиса» и сейчас выступающий против правящей верхушки .

Партия Мадьяра обещает вернуть Венгрию к проевропейской ориентации, положить конец зависимости от российских энергоносителей, восстановить независимые государственные СМИ и судебную систему, стимулировать экономику и разблокировать замороженные средства ЕС (Европейский Союз заморозил около €20 млрд финансирования для Венгрии из-за якобы нарушений принципов верховенства права, демократических стандартов и блокировки помощи Украине правительством Орбана).

Кроме двух ведущих партий «Фидес» и «Тиса», существуют еще три объединения, которые также будут бороться за право быть представленными в парламенте. Это «Наша Родина» во главе с Ласло Тороцкаи, «Демократическая коалиция», основанная экс-премьером Ференцем Дюрчанем, и «Венгерская партия двухвостой собаки».

«В парламент рассчитывает пройти партия жестких евроскептиков «Наша Родина». В отличие от Орбана, они выступают за выход из Евросоюза, и главными своими союзниками видят Турцию и Россию. «Наша Родина» может преодолеть 5% порог для вхождения в парламент и составить коалицию с партией действующего премьер-министра», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

Также в выборах участвуют несколько партий, которые поддерживают идеологию «Тисы» и в случае ее победы будут составлять с ней коалицию, отметил политолог.

«Демократическая коалиция» — это левоцентристская проевропейская партия. Нельзя сказать, что это откровенно антироссийская партия, но, в общем, руководство согласно следовать общеевропейской повестке, то есть рвать отношения с Россией и помогать Украине. Также есть партия «Двухвостой собаки», и вот это уже чисто партия повестки Евросоюза, которая выступает с откровенно русофобскими предложениями. И это единственная партия, которой нет дела до положения венгров в Закарпатье на Украине», — пояснил Трухачев.

Вмешательство извне

Многие представители Евросоюза обвиняют Россию в попытках вмешательства в венгерские выборы. 31 марта ряд западных СМИ опубликовал аудиозапись якобы разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова, на которой министры обсуждают санкции ЕС.

Разговор, по версии СМИ, происходил в августе 2024 года. Якобы российский министр позвонил венгерскому коллеге, чтобы напомнить ему об обещании добиться исключения из санкционного списка ЕС одного из фигурантов, а Сийярто в ответ заверил, что «вместе со словаками» направит это предложение в соответствующие инстанции.

Сам Сийярто косвенно подтвердил факт прослушки , прокомментировав публикации СМИ в своих социальных сетях.

«Давно известно, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов перехватывают мои телефонные разговоры. Сегодня они сделали новое «важное открытие»: они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону. Отличная работа!» — написал министр.

В свою очередь глава оппозиции Мадьяр призвал не допустить российского вмешательства в выборы. Он заявил, что в Будапешт из Москвы якобы прибыли трое сотрудников спецслужб для манипулирования выборами.

В Москве обвинения отвергают. Как отметил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров, Россия никогда не вмешивается ни в какие процессы, связанные с выборами, в отличие от Евросоюза, который и на этот раз использовал все имеющиеся рычаги давления на венгерский народ.

«Евросоюз за последние несколько лет неоднократно вмешивался в процесс выборов, это было в Молдавии и Румынии, сейчас же пришла очередь Венгрии. На этот раз ЕС действует руками Украины, которая бьет по поставкам энергоресурсов в страну. Европейские страны видят в Венгрии препятствия для своей русофобской политики и поэтому будут любой ценой пытаться снести правительство Орбана», — сказал сенатор «Газете.Ru».

У действующего венгерского премьер-министра изначально не сложились партнерские отношения с Брюсселем и отдельными представителями Евросоюза, например, с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, а потому в ЕС заинтересованы, чтобы нынешняя правящая партия Венгрии проиграла. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Безусловно, среди представителей верхушки Евросоюза много заинтересованных в том, чтобы Орбан проиграл оппозиции на выборах. Однако на данный момент Брюсселю нет смысла дестабилизировать ситуацию в Венгрии и тем самым давать некоторые козыри самому Орбану. По многим опросам общественного мнения оппозиционная партия «Тиса» лидирует и без вмешательства западных партнеров», — сказал политолог.

Однако, если Евросоюз будет открыто или косвенно вмешиваться в проведение выборов в Венгрии, это позволит правящей партии объявить итоги голосования неправомерными и сфабрикованными, считает Топорнин.

«Любой скандал с внешним вмешательством в выборы поможет Орбану оставаться у власти до того момента, как будут назначены новые выборы. Поэтому Брюссель сейчас действует по-другому, пытается подогреть воинственный настрой молодежи против правящей партии и старается не особо мелькать во внутривенгерской повестке», — пояснил спикер.

Несмотря на обилие противников в Евросоюзе, у нынешнего премьер-министра есть и союзники на Западе. Орбана поддерживают представители Соединенных Штатов, Словакии и Италии.

На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Венгрию, чтобы «передать поддержку [американского президента] Дональда Трампа в преддверии напряженных парламентских выборов», пишут европейские СМИ. Сам Вэнс заявил, что Вашингтону и Будапешту удалось обсудить множество вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Выступая на совместной с Виктором Орбаном пресс-конференции, вице-президент США обвинил Еврокомиссию в попытках надавить на избирателей.

«Бюрократы в Брюсселе попытались уничтожить экономику Венгрии, сделать ее зависимой от энергетических поставок, попытались поднять цены для венгерских потребителей. И все это только потому, что они не любят этого парня», — сказал американский вице-президент.

Скандалы и интриги

Не обошлась венгерская предвыборная кампания и без громких скандалов. Накануне выборов был обнародован «План энергетической перестройки» оппозиционной партии «Тиса» по отказу от российских энергоносителей. Документ не предназначался для публичного обсуждения и был передан венгерским СМИ через бывшего советника «Тисы» Балажа Черча, который вышел из партии из-за несогласия с руководством.

План был разработан советником «Тисы» по вопросам энергетики, бывшим высокопоставленным сотрудником транснациональной нефтегазовой компании Shell Иштваном Капитанем, которому в случае победы оппозиции прочат один из главных министерских портфелей. Капитань и его команда предлагают отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо, которая «лишает население стимулов к энергосбережению», ввести рыночные цены на коммунальные услуги, завершить модернизацию Дунайского НПЗ и ввести «налог на энергетическую независимость» в размере 1–1,5%.

Подобные действия привели бы к неизбежному росту счетов за газ и электричество в несколько раз, что естественно вызвало недовольство среди населения. Руководство «Тисы» поспешило опровергнуть публикации СМИ.

Еще одной скандальной историей, которая связана с российскими энергоносителями, стала попытка подрыва трубопровода «Турецкий поток» на участке между Венгрией и Сербией, о которой 5 апреля сообщил сербский президент Александар Вучич. Несмотря на то, что до сих пор нет точных данных, кто мог готовить диверсию, представители венгерской правящей партии подозревают в причастности Киев и Евросоюз, а оппозиционные силы обвиняют Виктора Орбана в преднамеренной провокации, которая помогла бы заработать дополнительные очки перед выборами.

Нынешняя предвыборная кампания в Венгрии отличается беспрецедентным количеством всевозможных скандалов, борющиеся стороны использует все инструменты, чтобы повлиять на итоги воскресного голосования, заявила «Газете.Ru» директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, доктор политических наук Екатерина Энтина.

«Брюссель открыто угрожает Венгрии различными условными санкциями политического и экономического характера, что безусловно оказывает воздействие на какую-то часть электората. Однако эти же угрозы укрепляют и ядерный электорат Виктора Орбана, который в целом настроен на укрепление позиций Будапешта внутри Евросоюза», — пояснила Энтина.

При этом скандал с отказом от российских энергоресурсов достаточно наглядно показывает, что попытки оппозиции сыграть на антироссийской повестке провалились, отметила эксперт.

«В сегодняшнем венгерском обществе сильных антироссийских настроений нет, поэтому оппозиция не может выгодно использовать аргументацию по снижению зависимости от тех же российских энергоресурсов. Венгерское общество, как и большая часть европейских обществ на сегодняшний день, в первую очередь думает о своем кармане и о своем ближайшем будущем», — заключила Энтина.

Были и скандалы, которые затрагивали лично главу оппозиции Петера Мадьяра. В феврале 2026 года издание Index опубликовало информацию о некой вечеринке с участием Мадьяра, на которой политик и его спутница Эвелин Фогель принимали запрещенные психотропные вещества. Кроме того, бывшая жена Мадьяра Юдит Варги рассказала, что ее экс-супруг прибегал к домашнему насилию во время их совместной жизни.

Мадьяра также обвиняли в связях с Киевом. Анонимный бывший сотрудник украинских спецслужб рассказал СМИ, что президент Украины Владимир Зеленский еженедельно отправляет «Тисе» €5 млн наличными. Деньги якобы перевозятся в вакуумной упаковке из Италии через Австрию в черной сумке Nike.

5 марта в Венгрии задержали семерых граждан Украины, в том числе генерала СБУ в отставке, которые перевозили на двух инкассаторских машинах $40 млн, €35 млн, а также золотые слитки общим весом 9 кг. В связи с этим Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Следователи выяснили, что в бронированных инкассаторских машинах перевозились «только свежеотпечатанные банкноты», которые были выпущены Центробанком Италии.

Какими будут итоги?

Британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты опросов общественного мнения, пишет, что партия «Тиса», скорее всего, получит около 50% голосов, а «Фидес» — 39%. Однако примерно 25% респондентов еще не определились со своим выбором, так что национальные опросы не могут отразить все нюансы предстоящего голосования.

«Партия «Фидес» более популярна среди избирателей пенсионного возраста, в то время как «Тиса» находит поддержку среди избирателей моложе 40 лет и городских жителей», — говорится в материале газеты.

Эксперты The Guardian предполагают три возможных исхода воскресного голосования: Орбан проиграет и признает поражение, Орбан проиграет и не признает поражения и Орбан выиграет.

«В случае победы правящей партии, Орбан наверняка еще больше обострит противостояние с ЕС и усилит внутренний авторитаризм. В случае поражения правящей партии с небольшим отрывом, «Фидес» может оспорить результаты, что приведет к кризису. Однако Орбан также может и отступиться от борьбы и признать поражение. В таком случае отношения между ЕС и Венгрией наладятся», — пишет The Guardian.

Брюссель готов идти на абсолютно любые шаги, чтобы принудительно привести Венгрию к необходимому политическому результату, уверена доктор политических наук Екатерина Энтина.

«В целом расклад сторон и то, что происходит внутри страны в последние несколько месяцев, меняется незначительно. Орбан и Мадьяр идут ноздря в ноздрю. Экзит-полы показывают лучший результат у оппозиционных сил, поддерживаемых Брюсселем, но это совершенно не означает, что в воскресенье победит оппозиция. Реально независимых социологических исследований в Евросоюзе на данный момент практически нет», — сказала она «Газете.Ru».

Политолог подчеркнула, что сама специфика избирательной системы в Венгрии не позволяет при довольно равных показателях соперников предсказать конечный результат голосования.

Как пояснил «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев, венгров прежде всего интересует внутренняя повестка: цены в стране, школы, больницы, состояние автодорог.

«Венгрия — это глубоко провинциальная страна, народ которой голосует совсем не из соображений геополитики, которую любят обсуждать в России. На предстоящих выборах победит тот кандидат, который лучше будет представлять внутринациональные интересы. Однако давать какие-то точные прогнозы относительно того, кто победит, достаточно сложно, так как социологи не учитывают все группы, имеющие право голоса», — пояснил политолог.

При этом, по его мнению, вероятность того, что Виктор Орбан может проиграть на предстоящих выборах, «достаточно высока».

«На мой взгляд, Орбан и его команда сделали ошибку, когда поставили в центр своей предвыборной кампании вопросы, связанные с Украиной. Как я уже говорил, Венгрия — страна достаточно провинциальная, и люди заинтересованы в своих собственных внутренних делах больше, чем в том, как Будапешт выглядит на международной арене», — заявил Трухачев.

По прогнозам эксперта, вероятнее всего к власти придет не одна партия, а коалиция, состоящая либо из трех партий во главе с «Тиса», либо из двух партий во главе с «Фидес».

Существует несколько факторов, которые коренным образом могут повлиять на развитие событий в Венгрии после выборов, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В комментарии для «Газеты.Ru» он пояснил, что, вероятнее всего, разрыв в голосах между «Фидес» и «Тиса» будет очень небольшим, что сделает ситуацию взрывоопасной.

«Несмотря на то, что сейчас большинство опросов предсказывают победу «Тисы», вероятнее всего, венгров ждет сценарий, когда обе лидирующие партии получат примерно одинаковое количество голосов. Это создаст огромное поле возможностей для спекуляций. Проигравшая партия может обвинить выигравшую в сфабрикованных результатах и вывести свой электорат на улицы», — сказал спикер.

В Венгрии достаточно сложная избирательная система, отметил политолог. Половина парламента избирается по партийным спискам, а другая — по одномандантным округам. В первом случае преимущество имеет «Тиса», а во втором, особенно в сельских районах, — «Фидес», пояснил Топорнин.

«Кроме того, за пределами Венгрии проживает достаточно большое количество венгров, которые также имеют право голосовать на выборах. Венгры проживают на Украине, в Румынии, в Австрии и Словакии. Все прошлые выборы эта группа с достаточно серьезным преимуществом голосовала за Орбана. Им нравится сильная страна, которая может выступать против Брюсселя. Именно эта группа электората может обеспечить решающий перелом», — заключил Топорнин.