Предприниматели стали чаще нанимать неидеальных кандидатов

Малый и средний бизнес стал чаще нанимать «неидеальных» сотрудников из-за дефицита кадров. Такие данные приводятся в исследовании «Экономика разумного компромисса: неочевидные источники кадровой устойчивости в МСП», подготовленном доцентом Финансового университета Анастасией Кузьминой, передает газета «Ведомости».

Отмечается, что предприниматели все чаще отказываются от погони за «золотыми резюме» и сознательно нанимают кандидатов, которых принято считать неидеальными. Речь идет, например, о сотрудниках с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Компании, выбирающие таких специалистов, демонстрируют более низкую текучесть кадров и более высокую производительность труда.

«Исследование было проведено в полевых условиях на выборке из 127 малых предприятий в 12 регионах России. Автор разделил респондентов на группу компаний, которые сознательно нанимали кандидатов с «дефектами резюме», и тех, кто ориентировался на безупречный опыт, профильное образование, непрерывный стаж», — говорится в сообщении.

До этого работодателям в России запретили устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Так, по статистике, более 25% женщин устраиваются на новую работу после завершения декрета. Сейчас в РФ насчитывается более 1 млн матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее психолог рассказал, что карьера без базового образования по-прежнему иллюзорна.

 
