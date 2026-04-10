Москалькова сообщила о планах уведомить ООН о пытках военных

Россия проинформирует в ходе видеоконференции верховного комиссара ООН по правам человека о фактах пыток российских военнопленных на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, российские военнослужащие, возвращаясь из украинского плена, рассказывают об издевательствах и насильственных действиях, которым они подвергались. Аппарат омбудсмена реагирует на каждый такой случай в установленном порядке, подчеркнула Москалькова.

В конце февраля российский МИД предоставил доклад о пытках пленных в секретных тюрьмах Украины, которые располагались в промышленных зонах, учебных заведениях, крупных частных домах и подвалах.

В документе собрали показания пострадавших и зафиксировали последствия конкретных преступлений. Многие российские военнослужащие, оказавшиеся в плену, подробно описали систему пыток и издевательств, в том числе с применением так называемых электрических стульев и других приспособлений.

Ранее стало известно, что практиканты учились медицинским процедурам на российских военнопленных.