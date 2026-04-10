Умер пионер рэпа Африка Бамбаата

Пионер рэпа Африка Бамбаата умер в возрасте 67 лет
Пионер рэпа и диджей Африка Бамбаата умер в возрасте 67 лет в Пенсильвании. Об этом сообщает TMZ.

Африка Бамбаата (настоящее имя Лэнс Тейлор) родился в Бронксе, Нью-Йорк, 17 апреля 1957 года и прославился на бурно развивающейся хип-хоп-сцене благодаря своим выступлениям в качестве диджея на хаус-шоу и уличных вечеринках. Он стал участником движения «сознательного рэпа» Universal Zulu Nation, а его первый сингл 1980-х годов «Zulu Nation Throwdown» воспевал достижения чернокожих деятелей искусства. Пик его коммерческого успеха пришелся на 1984 год с песней «Planet Rock», которая достигла 4-го места в американском R'n'B-чарте.

Вместе со своей группой The Soulsonic Force Тейлор снялся в фильме 1984 года «Бит Стрит», исполнив трек «Frantic Situation». Тейлор также участвовал в продюсировании антиапартеидного альбома «Sun City» в 1985 году, в записи которого приняли участие такие популярные артисты, как Майлз Дэвис, Боно и U2, и многие другие. Он сотрудничал с широким кругом артистов, включая Джона Лайдона из Sex Pistols над песней «World Destruction», UB40 над «Reckless», Джеймса Брауна над «Unity», Пола Окенфолда над версией «Planet Rock» 2000 года и с Leftfield над «Afrika Shox», которая вошла в саундтрек к фильму «Ванильное небо».

Последнее десятилетие его жизни было омрачено юридическими проблемами, включая многочисленные обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми и педофилии в отношении мальчиков и молодых людей в 1980–90-х годах. В 2025 году он выплатил компенсацию мужчине, который утверждал, что Африка Бамбаата подвергал его насилию и передавал другим взрослым мужчинам в течение четырех лет, начиная с 12-летнего возраста. Легенда хип-хопа Мелле Мел позже заявил, что «все знали» о насилии, назвав это «самым тщательно охраняемым секретом хип-хопа».

