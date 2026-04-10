Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ

Ассист Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в ночь на 10 апреля на льду «Белл-центра» в Монреале и завершилась со счетом 2:1.

В составе «Монреаль» шайбы забросили Коул Кофилд и Юрай Слафковски.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. На 59-й минуте он ассистировал Даррену Рэддишу, который сократил отставание до одного гола. Это 79-й голевой пас Кучерова в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету 127 очков в 66 матчах. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Следующий матч «Тампа-Бэй» проведет 11 апреля против «Бостона». «Монреаль» 12 апреля сыграет с «Коламбусом».

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что выпьет с Александром Овечкиным пиво, когда тот уйдет.

 
