Фура парализовала движение на федеральной трассе

В Иркутской области большегруз затруднил движение на федеральной трассе «Байкал». Об этом сообщает Telegram-канал Babt Mash.

«В районе Утулика грузовик занесло — прицеп вылетел на обочину и перегородил проезд. По словам очевидцев, рядом стоят еще два тягача (вероятно, после ДТП) — они тоже мешают движению», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего образовался автомобильный затор в обе стороны длиной в шесть километров.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель фуры врезался в припаркованные автомобили. На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. В момент столкновения припаркованные машины получили повреждения: у автомобилей смят кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали отлетели в сторону. По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

