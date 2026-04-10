«Все пошло наперекосяк». На встрече с Рютте Трамп жестко раскритиковал НАТО из-за позиции по Ирану

Дональд Трамп на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников, президент США дал понять, что рассматривает возможность ответных шагов в связи с отсутствием поддержки со стороны европейских стран.

Переговоры Дональда Трампа и Марка Рютте прошли в среду за закрытыми дверями в Белом доме и сопровождались «жесткой риторикой», сообщает Politico со ссылкой на источники. По их информации, президент США использовал встречу, чтобы выразить недовольство отказом ряда стран НАТО, включая Испанию и Францию, поддержать действия США и Израиля на Ближнем Востоке.

Один из европейских чиновников охарактеризовал встречу словами «все пошло наперекосяк»: «Разговор был сплошным потоком оскорблений. Трамп, по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно».

Президент создал у присутствующих впечатление, что он хочет конкретных действий от союзников, чтобы помочь как можно скорее открыть Ормузский пролив.

Однако представитель Белого дома заявил, что в разговоре с Рютте Трамп не выдвигал никаких требований к альянсу: «Как заявил президент Трамп, НАТО прошло испытание, и оно провалилось. У него нет никаких ожиданий от НАТО на данном этапе, и он ничего у них не просил, хотя это факт, что они получают от Ормузского пролива гораздо больше выгоды, чем Соединенные Штаты».

После встречи Трамп вновь публично раскритиковал союзников по НАТО. В своей соцсети Truth Social он заявил: «НАТО не было рядом, когда они нам были нужны, и не будет рядом снова».

Рютте после встречи с Трампом рассказал, что «почувствовал его разочарование по поводу того, что, по его мнению, слишком много союзников не были с ним».

Представитель НАТО Эллисон Харт позже пояснила, что у Рютте и Трампа «состоялся очень откровенный разговор», но опровергла утверждения о том, что он прошел плохо, назвав его «конструктивным».

Источник Politico считает, что, несмотря на внешние признаки напряженной встречи, визит Рютте был своевременным, поскольку «позволил Трампу выпустить пар». По его словам, публикации президента в соцсетях после встречи были общими и не содержали конкретных угроз действий, направленных на наказание НАТО или отдельных членов.

«Это уступка по сравнению с другими его комментариями. Сейчас все еще нестабильная ситуация, но альянсу повезло, что он оказался там именно в этот момент», — сказал источник.

В то же время штаб-квартира НАТО в Брюсселе пока не получила официальной информации о результатах встречи. Обсуждение возможных военных мер, включая действия по обеспечению работы Ормузского пролива, пока не началось.