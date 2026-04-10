На Бали ликвидировали «русские и украинские деревни»

Из личного архива Татьяны Ивановой

На индонезийском Бали ликвидировали «русские и украинские деревни». Об этом РИА Новости рассказал губернатор острова И Ваян Костер.

По его словам, на Бали стало приезжать много людей из России и Украины, а после эти туристы начали инвестировать и открывать бизнес. Другая часть приехавших селилась в одном «эксклюзивном районе» Убуде.

По словам Костера, подобная практика противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.

Губернатор рассказал, что потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции «навести порядок».

Он добавил, что если россияне и украинцы хотят жить на Бали, то им следует делать это упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры.

7 апреля Костер заявил, что иностранным туристам, в том числе из России, на Бали необходимо соблюдать ряд правил, в частности, не нарушать правила дорожного движения и избегать драк. По его словам, власти Бали требуют, чтобы на острове гости действительно вели себя дисциплинированно.

Ранее россияне стали отменять туры в Таиланд и на Бали.

 
