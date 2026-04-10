В Кировской области учителя спасли ребенка от издевательств матери

Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Унинского района, обвиняемой в истязании сына. Об этом сообщает СУ СК по Кировской области.

По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года женщина систематически избивала 11-летнего мальчика. От истязаний матери школьника спасли педагоги, заметившие синяки на его теле. Мальчик рассказал учителям, что подвергается дома насилию.

После этого правоохранительные органы начали проверку, в отношении матери было возбуждено уголовно едали об истязании, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Свердловской области пьяный отчим ранил пасынка, швырнув в него нож. Пьяный мужчина решил наказать сына сожительницы. Он поставил 12-летнего мальчика у стены и начал метать в него нож. Один из ударов пришелся в живот, пострадавшего экстренно госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обвиняемый заключен под стражу

Ранее в Кушве мать била семилетнего сына ремнем и привязывала к кровати.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
