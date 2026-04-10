В России появилась новая схема мошенничества, связанная с регулярными платежами. Через электронную почту злоумышленники рассылают поддельные уведомления об оплате членских взносов, выдавая себя за саморегулируемые организации (СРО). Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов.

«Членские взносы – это регулярные платежи, которые самостоятельно обязаны вносить часть специалистов, состоящих в саморегулируемых организациях (СРО). Например, финансовые управляющие, адвокаты, оценщики, арбитражные управляющие, инженеры-проектировщики и другие. Мошенники утверждают, что клиент якобы не оплатил взносы за прошлый квартал и призывают срочно погасить задолженность. Письма выглядят правдоподобно: используются логотипы, фирменный стиль и реквизиты реальных организаций, указываются достоверные суммы и персональные данные получателя. В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, где размещена форма оплаты. Оплачивая якобы членский взнос на этом сайте, человек переводит деньги на счет мошенников», — отметил Романов.

По его словам, оплату членских взносов, как и другие платежи, нужно вносить через официальные каналы – в личном кабинете на сайте саморегулируемой организации или в банковском приложении.

Чтобы сохранить деньги от мошенников, эксперт посоветовал всегда проверять электронные адреса отправителей писем и адреса сайтов перед оплатой — преступники не могут скопировать официальный адрес полностью, один или два символа будут отличаться. Если возникают сомнения, не нужно переходить по ссылке. Также во всех сервисах можно включить двухфакторную аутентификацию, рекомендовал Романов.

