Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Далласом»

Дубль Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче с «Далласом»

«Миннесота Уайлд» уступила «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе и завершилась со счетом 4:5.

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов. Также отличились Куинн Хьюз и Райан Хартман. У «Далласа» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Колин Блэквелл, Камерон Хьюз, Микко Рантанен и Джейсон Робертсон.

«Миннесота» прервала свою четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате. С 102 очками клуб занимает третью позицию в Центральном дивизионе, уступая строчкой выше «Далласу» (106). Команды теперь встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

