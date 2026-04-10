Пять очков российских хоккеистов вывели «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

Пять очков Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» выйти в плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке, финальный свисток прозвучал при счете 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Томас Новак, и Эрик Карлссон. У «Нью-Джерси Девилз» отличились Пол Коттер и Джек Хьюз.

Российский нападающий Егор Чинахов оформил две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Соотечественник Евгений Малкин записал на свой счет один гол и один ассист, став второй звездой. Всего на двоих россияне набрали пять очков. В текущем сезоне у 25-летнего Чинахова 42 очка в 70 матчах, у 39-летнего Малкина — 61 балл в 55 играх.

Этой победой «Питтсбург» гарантировал себе выход в плей-офф. Команда сыграет в Кубке Стэнли впервые с 2022 года.

«Питтсбург» выиграл третий матч подряд. Команда занимает второе место в Столичном дивизионе с 98 очками за три тура до конца регулярки. «Нью-Джерси» идет седьмым с 83 баллами.

Ранее две передачи Артемия Панарина помогли «Лос-Анджелесу» победить в матче НХЛ.