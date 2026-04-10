Рютте раскрыл, какие страны выступают против членства Украины в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки, поскольку Германия, Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия выступают против вступления Киева в военный блок. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он напомнил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году было достигнуто соглашение о необратимости курса Украины на вступление. Однако, указал Рютте, сегодня этот процесс сдерживают Германия, Словакия, Венгрия и США.

В связи с этим генсек отметил, что НАТО сосредоточилось на поддержке Киева на поле боя и в мирных переговорах.

14 декабря 2025 года украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что основным желанием Украины было вступление в НАТО, но Киев готов отказаться от такого шага при условии получения надежных гарантий безопасности от государств Запада. Он отметил, что откажется от вступления в Североатлантический альянс при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее СМИ предупредили, чем обернется для Европы использование Украины как «щита».