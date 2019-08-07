Кремль назвал темы разговора Путина и Зеленского
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информация о разговоре опубликована на сайте Кремля.
«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств обсудили важность соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.
В кремле уточнили, что Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.