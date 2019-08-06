Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The Salt Lake Tribune.

По имеющейся информации, соответствующее прошение было направлено американскому лидеру в понедельник, 5 августа.

На сайте издания опубликовано прощальное обращение деятеля. В нем он говорит о необходимости привлекать Россию к ответственности, когда ее действия представляют собой угрозу. Также в документе сообщается, что Россия и США имеют немало общих интересов, которые нельзя игнорировать.

Уточняется, что Хантсман покинет пост 3 октября и вернется в свой родной штат Юта, где возможно примет участие в выборах на должность губернатора.

Отмечается, что сам Джон Хантсман официального заявления об отставке еще не делал.

Ранее жена посла США в России возмутилась репортажем CNN из-за фейка.