Сенатор рассказал, что выиграет Россия от отъезда с родины половины украинцев

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам сенатора, в России от этого улучшится демографическая ситуация.

«Русскоговорящая часть населения Украины будет стремиться в Россию. Здесь им легче будет приспособиться, ментальность близка, родственников много», — сказал Джабаров.

Он назвал этих людей резервом для пополнения населения России. Джабаров заметил, что в европейских странах жителей Украины будут воспринимать как людей второго сорта.

«В той же Польше им дают работу, которую поляки делать не хотят», — заявил Джабаров.

Ранее Климкин спрогнозировал выезд из страны половины украинцев.