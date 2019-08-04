Прокуроры США заподозрили президента Гондураса в сговоре

Федеральные прокуроры США обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он состоит в сговоре со своим братом и другими политическими деятелями страны, направленным на защиту наркоторговцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно сведениям издания, около 1,5 миллиона долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков, потратили на кампанию Эрнандеса на президентских выборах в 2013 году.

Еще в газете сообщается, что гондурасские политики получали взятки и подарки для его поддержки.

Как стало известно, сам Эрнандес категорически отвергает обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что в Германии изъяли партию кокаина на €1 млрд евро.