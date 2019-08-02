Путин упростил получение права на временное проживание в РФ

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается выдача разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с полугода до четырех месяцев.

Кроме того, уточняется, что выдача временного проживания без учета квоты коснется граждан, родившихся в России, состоящих в браке с гражданами российского государства, а также на тех, кто является участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Также проживание без квот смогут получить беженцы или те, кто получил временное убежище в стране.

Причем, как отмечается, данным законом могут воспользоваться и граждане Украины, которые намерены жить и работать в России на протяжении длительного периода времени.