В Дагестане курившего кальян главврача больницы задержала ФСБ

Главврача дагестанской больницы задержала ФСБ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, речь идет о главе Сулейман-Стальской ЦРБ Джафере Курбанисмаилове. По данным следствия, он необоснованно выписал своей заместительнице больше 627 тыс. рублей.

Канал также обратил внимание на отзывы клиентов медучреждения, которые заявили, что главврач курил кальян у себя же в кабинете.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

14 мая СК сообщил о задержании заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга клиники пластической хирургии IQ Plastique, принадлежащей Тимуру Хайдарову, по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших летальный исход. 15 мая медикам предъявили обвинение.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее Тимур Хайдаров признал, что его клиника временно не работает.