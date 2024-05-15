Юрист рассказал, за какие лекарственные препараты водителей точно лишат прав

Гаишники имеют право лишить водителя удостоверения за принятие лекарственных препаратов, список которых утвержден старым постановлением правительства. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Он подчеркнул, что это не касается нового перечня Минздрава, который вызвал громкий резонанс у граждан, хотя некоторые препараты там все же подходят под «лишенческую» статью.

«На практике этот список (свыше 200 препаратов) может начать работать только при условии принятия поправок в КоАП. Согласно постановлению Конституционного суда (КС) от ноября 2022 года, сегодня лишение прав возможно только в случае, если в организме водителя обнаружили следы препаратов, содержащие наркотические, психотропные вещества или этанол. В новом списке Минздрава действительно есть подобные лекарства — они также числятся в другом перечне наркотических и психотропных веществ, который утвержден постановлением правительства №681. Например, они содержатся в корвалоле и валокордине, однако это отдельный список», — уточнил автомобильный юрист.

По словам Радько, раньше многие судьи принимали решение о штрафе или лишении прав, исходя из инструкции к препарату, в которой могло рекомендоваться воздержаться от управления машиной после потребления лекарства. В постановлении Конституционного суда четко говорится, что в законе по данному вопросу действительно есть пробелы, которые нужно устранить. С тех пор предлагались два законопроекта, которые так и не были приняты, отмечает собеседник.

«Поэтому на сегодняшний день мы продолжаем руководствоваться тем, что водителя могут привлечь к ответственности только в случае, если в его организме обнаружены следы наркотических, психотропных веществ или этанола. Это значит, что сейчас водитель может спокойно принимать препараты из нового списка Минздрава, которые эти вещества не содержат. Инспектор также не имеет права придираться к водителю, у которого нашли в бардачке лекарства из нового перечня», — подытожил Радько.

13 мая в социальных сетях был опубликован список из более 200 лекарственных препаратов, который Минздрав составил в ответ на запрос из Госдумы. В документе указывалось, что после применения этих таблеток водителям запрещено садиться за руль. Туда, в частности, вошли популярные такие популярные лекарства, как Нурофен, Фервекс, Антигриппин, Терафлю, Кетанов, Супрастин и Спазмалгон.

Ранее глава Минздрава Мурашко прокомментировал этот список.