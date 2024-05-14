Как приготовить домашний лимонад: 8 простых рецептов Как сделать вкусный лимонад в домашних условиях: рецепты

Лимонад – отличное средство для утоления жажды в жару, но готовые напитки из магазина с красителями, консервантами и большим количеством сахара – не самый здоровый выбор. Лучше приготовить лимонад в домашних условиях из свежих и полезных ингредиентов. «Газета.Ru» узнала у нутрициолога и диетолога, насколько домашний лимонад лучше покупного, и собрала 8 рецептов этого летнего напитка.

Чем полезен домашний лимонад

Лимонад — прохладительный безалкогольный напиток, приготовленный на основе воды (обычной или газированной), сахара, пряных трав, фруктов, ягод или их искусственных аналогов. Изначально его готовили на основе сока лимона, отсюда и название.

Несмотря на то, что один из основных ингредиентов лимонада — сахар, напиток собственного приготовления может быть низкокалорийным, если подслащивать его умеренно.

Домашний лимонад освежает, утоляет жажду и насыщает организм полезными веществами, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

«Наиболее нутритивно выигрышным будет состав из зеленых овощей, зелени, с добавлением пряностей, имбиря и, конечно, витамина С — лайм , лимон, киви — для того, чтобы увеличить всасываемость витаминов из овощей и улучшить синтеза коллагена. Нужно помнить, что витамин С делает нашу кожу красивее», — уточнила врач.

Напиток из натуральных ингредиентов укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями, выводить токсины и поддерживать водный баланс, препятствует старению организма, снижает давление, повышает аппетит.

Покупной лимонад, содержащий консерванты, подсластители и ароматизаторы вместо натуральных ингредиентов, напротив, не слишком полезен для организма.

Сахар в покупных лимонадах и в целом нарушает микробиом кишечника, может спровоцировать кариес, метаболические заболевания — ожирение, жировую болезнь печени, диабет, — старение сосудов и не только. А избыточное употребление сахара ускоряет процессы старения. Ольга Рождественская врач-эндокринолог, диетолог

Вместе с диетологом и нутрициологом «Газета.Ru» собрала лучшие рецепты домашних лимонадов, которые не только вкусные, но и полезные.

Классический рецепт домашнего лимонада

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Классический лимонад готовят из свежих лимонов, сахара и воды. При приготовлении такого напитка не используются консерванты и искусственные красители, поэтому его можно спокойно давать детям.

Ингредиенты (на 4 порции):



крупные лимоны — 2 шт.;



сахар — 100-200 г;



вода кипяченая охлажденная или газированная — 1 л;



кипяток — 1 стакан (200 мл);



лед (по желанию).

Способ приготовления:

Нарежьте лимоны тонкими кружочками, переложите в неглубокую миску и засыпьте их сахаром. Перемешайте и дайте лимонам настояться в течение одного-двух часов, чтобы они пропитались сахаром и выпустили сок.

Вскипятите воду и залейте засахаренные лимоны стаканом кипятка.

Когда вода с лимонами остынет, процедите и добавьте охлажденную воду.

Разлейте напиток по бокалам. При желании добавьте несколько кубиков льда.

Рецепт огуречного лимонада

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Лимонад с огурцами — необычный напиток, который прекрасно освежает, утоляет жажду и обладает приятным кисло-сладким вкусом. В отличие от классического лимонада, здесь ничего настаивать не нужно — такой лимонад будет готов к подаче всего через 15 минут.

Ингредиенты:

огурцы — 400 г;



свежий лимонный сок — 120 мл;



сахар — 100-200 г;



кипяток — 1 стакан (200 мл);



вода газированная или кипяченая охлажденная — 1 л;



лед (по желанию).

Способ приготовления:

В отдельную емкость насыпьте сахар. Добавьте стакан горячей воды (или кипятка) и тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. По желанию можно просто довести смесь до кипения и сразу же выключить огонь. Затем остудите получившийся сахарный сироп до теплого состояния.

Вымойте и обсушите огурцы. Нарежьте их небольшими кусочками. Выжмите сок из лимона.

Добавьте в чашу блендера кусочки огурцов, сок лимона и подготовленный сахарный сироп. Взбейте на высокой скорости примерно одну-две минуты до однородности.

Процедите смесь в кувшин через сито или марлю, отделив огуречную мякоть.

Разбавьте огуречно-лимонную смесь по вкусу водой. Воду можно использовать обычную или газированную. Обычно для легкого огуречного вкуса добавляют один литр воды.

Разлейте напиток по стаканам и, если хотите, добавьте несколько кубиков льда. Также по желанию добавьте в каждый стакан ломтик лимона и несколько ломтиков огурца в качестве украшения.

Рецепт апельсинового лимонада

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В этом рецепте отлично сочетаются кисло-сладкий апельсин, бодрящий лимон и ароматная мята. В результате получается богатый витаминами освежающий напиток.

Ингредиенты:

апельсин — 1 крупный или 2 небольших;



лимон — 1 шт.;



сахар или мед — 100-200 г;



свежая мята — 1 пучок;



вода кипяченая охлажденная или газированная — 1-1,5 л.

Способ приготовления:

Отрежьте от лимона и апельсина по несколько кружков. Остальное очистите от кожуры и разрежьте на небольшие кусочки. Удалите при необходимости все косточки из фруктов.

Измельчите цитрусы блендером до консистенции пюре.

Процедите получившуюся массу через сито или марлю.

К концентрированному свежевыжатому соку добавьте сахар или мед и тщательно перемешайте.

В кувшин для лимонада выложите оставшиеся кружочки лимона и апельсина, а также отделенные от стебля листочки мяты. Влейте цитрусовый сок с сахаром в кувшин. Залейте все водой и дайте напитку настояться 5-10 минут.

Разлейте лимонад по бокалам и при желании добавьте несколько кубиков льда.

Рецепт имбирного лимонада

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Домашний лимонад с имбирем — это не просто вкусный прохладительный напиток. Он также помогает укреплять иммунитет, напомнила врач-эндокринолог Наталья Петрова. Готовится лимонад быстро и просто.

Ингредиенты:



лимон — 3 шт.;



свежий имбирь — 40 г;



свежая мята — 1 пучок;



сахар (или мед) — 200 г;



вода — 2 л;



лед (по желанию)

Способ приготовления:

В подготовленную емкость выложите сахар или мед и добавьте сок лимонов.

Очистите имбирь от кожицы с помощью овощечистки и нарежьте мелкой соломкой. Добавьте нарезанный имбирь в миску с сахаром (медом) и лимонным соком.

Промойте мяту в холодной воде, отделите листики от стеблей и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте и подавите все содержимое толкушкой или вилкой.

Добавьте воду и дайте лимонаду настояться 20-25 минут.

Процедите настоявшийся напиток через сито или марлю. Разлейте по стаканам, по желанию добавьте несколько кубиков льда и листочек мяты в качестве украшения.

Если лимонад вам кажется слишком терпким, сильнее разбавьте его водой.

Рецепт клубничного лимонада

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Освежающий напиток из клубники особенно нравится детям из-за яркого и более сладкого по сравнению с лимонным напитком вкуса.

Ингредиенты:

клубника (рекомендуется использовать самую спелую и сладкую клубнику) — 400 г;



— 400 г; свежая мята — 1-2 пучка;



лимон (в этом рецепте его можно заменить лаймом или апельсином) — 1 шт.;



сахар — 100-200 г;



кипяченая или газированная вода — 1-1,5 л;



кипяток — 1-2 стакана;



лед (по желанию).

Способ приготовления:

Измельчите часть ягод (примерно 100 граммов) с помощью блендера до состояния пюре и переложите получившуюся массу в глубокую миску или сотейник.

Остальные ягоды порежьте на небольшие кусочки и добавьте к измельченной клубнике.

Половину лимона нарежьте тонкими кружочками и добавьте к ягодной массе. Туда же добавьте целый пучок мяты, не отрывая листочки от стебля.

Вылейте в миску с ингредиентами 1-2 стакана кипятка и накройте крышкой. Оставьте настаиваться на 40-60 минут.

После этого извлеките пучок мяты из клубничной массы, добавьте сок оставшейся половины лимона и сахар.

Долейте обычную или газированную прохладную воду в емкость, перемешайте и процедите заготовку через сито или марлю в кувшин. Охладите в течение 1-2 часов.

Разлейте клубничный лимонад по бокалам. По желанию добавьте лед и листочки мяты в качестве украшения.

Рецепт домашнего тархуна

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Любимый многими газированный напиток тархун можно не только купить в магазине, но и сделать самому. Готовится он достаточно быстро и просто.

Ингредиенты:

свежий эстрагон — 75 г;



сахар — 100-200 г;



свежевыжатый сок лайма — из 1 шт.;



вода для приготовления сиропа — 250 мл;



газированная или обычная вода — 700-800 мл.

Способ приготовления:

С веточек эстрагона оборвите листья и положите их в емкость для блендера.

Стебли положите отдельно в ковшик или сотейник, добавьте 150 мл воды и сахар.

Доведите жидкость до кипения и варите на медленном огне пять-семь минут. Затем процедите через сито или марлю и остудите.

В емкость с листьями эстрагона влейте 100 мл воды и сок одного лайма. Измельчите блендером до состояния пюре. Затем отожмите жидкость через двойной слой марли или очень мелкое сито.

Смешайте жидкость с остывшим сиропом (стебли эстрагона и сахар).Тщательно перемешайте.

Перелейте содержимое в кувшин и добавьте нужное количество обычной или газированной воды.

Рецепт лимонада из лаванды

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Один из самых оригинальных и необычных рецептов лимонада — из лаванды.

Ингредиенты:

лимон — 3 шт.;



сахар — 100-200 г;



сушеные цветки лаванды — 2–3 ст. ложки;



вода кипяченая охлажденная или газированная — 1-1,5 л;



колотый лед — по вкусу.

Способ приготовления:

Налейте три стакана воды в кастрюлю, добавьте сахар и цветы лаванды. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще пять минут. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать примерно на один час.

Удалите из напитка лаванду, процедив отвар сквозь сито.

Выжмите сок из лимонов и смешайте его с лавандовым отваром.

Добавьте оставшуюся воду, снова перемешайте.

Перелейте лимонад в кувшин и отправьте в холодильник, чтобы напиток полностью охладился.

Рецепт домашнего лимонада без сахара

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Все вышеперечисленные рецепты лимонадов можно приготовить без добавления сахара. Этот ингредиент можно заменить натуральным подсластителем — медом .

Так, для приготовления классического домашнего лимонада вам потребуется:

половина стакана свежевыжатого лимонного сока (50-60 мл);



3 стакана воды;



3 ст. ложки меда;



лед (по желанию).

Способ приготовления довольно прост: смешайте все ингредиенты в кувшине и при желании добавьте лед.

Сколько лимонада можно пить в день?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 25 граммов сахара в сутки (около шести чайных ложек). В среднем в 100 мл газировки из магазина содержится 10–11 граммов сахара, то есть около двух чайных ложек. Получается, что выпив 200 мл сладкой газированной воды, вы потребляете 2/3 дневной нормы сахара.

«Многие задаются вопросом, сколько можно выпивать лимонада. Это зависит от состава — если много сахара, то желательно как можно меньше пить и ограничиваться одним стаканом, а если много лимонов, то помните, что максимальная суточная доза витамина С — 1 грамм. Один лимон содержит около 83 мг (в мякоти лимона содержится от 40 до 85 мг витамина C на 100 г продукта), соответственно, в день рекомендуется потреблять не больше 12 лимонов», — объяснила «Газета.Ru» врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова.