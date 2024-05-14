Как приготовить домашний лимонад: 8 простых рецептов

Чем полезен домашний лимонад
Лимонад — прохладительный безалкогольный напиток, приготовленный на основе воды (обычной или газированной), сахара, пряных трав, фруктов, ягод или их искусственных аналогов. Изначально его готовили на основе сока лимона, отсюда и название.
Несмотря на то, что один из основных ингредиентов лимонада — сахар, напиток собственного приготовления может быть низкокалорийным, если подслащивать его умеренно.
Домашний лимонад освежает, утоляет жажду и насыщает организм полезными веществами, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.
«Наиболее нутритивно выигрышным будет состав из зеленых овощей, зелени, с добавлением пряностей, имбиря и, конечно, витамина С — лайм , лимон, киви — для того, чтобы увеличить всасываемость витаминов из овощей и улучшить синтеза коллагена. Нужно помнить, что витамин С делает нашу кожу красивее», — уточнила врач.
Напиток из натуральных ингредиентов укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями, выводить токсины и поддерживать водный баланс, препятствует старению организма, снижает давление, повышает аппетит.
Покупной лимонад, содержащий консерванты, подсластители и ароматизаторы вместо натуральных ингредиентов, напротив, не слишком полезен для организма.
Вместе с диетологом и нутрициологом «Газета.Ru» собрала лучшие рецепты домашних лимонадов, которые не только вкусные, но и полезные.
Классический рецепт домашнего лимонада
Классический лимонад готовят из свежих лимонов, сахара и воды. При приготовлении такого напитка не используются консерванты и искусственные красители, поэтому его можно спокойно давать детям.
Ингредиенты (на 4 порции):
- крупные лимоны — 2 шт.;
- сахар — 100-200 г;
- вода кипяченая охлажденная или газированная — 1 л;
- кипяток — 1 стакан (200 мл);
- лед (по желанию).
Способ приготовления:
- Нарежьте лимоны тонкими кружочками, переложите в неглубокую миску и засыпьте их сахаром. Перемешайте и дайте лимонам настояться в течение одного-двух часов, чтобы они пропитались сахаром и выпустили сок.
- Вскипятите воду и залейте засахаренные лимоны стаканом кипятка.
- Когда вода с лимонами остынет, процедите и добавьте охлажденную воду.
- Разлейте напиток по бокалам. При желании добавьте несколько кубиков льда.
Рецепт огуречного лимонада
Лимонад с огурцами — необычный напиток, который прекрасно освежает, утоляет жажду и обладает приятным кисло-сладким вкусом. В отличие от классического лимонада, здесь ничего настаивать не нужно — такой лимонад будет готов к подаче всего через 15 минут.
Ингредиенты:
- огурцы — 400 г;
- свежий лимонный сок — 120 мл;
- сахар — 100-200 г;
- кипяток — 1 стакан (200 мл);
- вода газированная или кипяченая охлажденная — 1 л;
- лед (по желанию).
Способ приготовления:
- В отдельную емкость насыпьте сахар. Добавьте стакан горячей воды (или кипятка) и тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. По желанию можно просто довести смесь до кипения и сразу же выключить огонь. Затем остудите получившийся сахарный сироп до теплого состояния.
- Вымойте и обсушите огурцы. Нарежьте их небольшими кусочками. Выжмите сок из лимона.
- Добавьте в чашу блендера кусочки огурцов, сок лимона и подготовленный сахарный сироп. Взбейте на высокой скорости примерно одну-две минуты до однородности.
- Процедите смесь в кувшин через сито или марлю, отделив огуречную мякоть.
- Разбавьте огуречно-лимонную смесь по вкусу водой. Воду можно использовать обычную или газированную. Обычно для легкого огуречного вкуса добавляют один литр воды.
- Разлейте напиток по стаканам и, если хотите, добавьте несколько кубиков льда. Также по желанию добавьте в каждый стакан ломтик лимона и несколько ломтиков огурца в качестве украшения.
Рецепт апельсинового лимонада
В этом рецепте отлично сочетаются кисло-сладкий апельсин, бодрящий лимон и ароматная мята. В результате получается богатый витаминами освежающий напиток.
Ингредиенты:
- апельсин — 1 крупный или 2 небольших;
- лимон — 1 шт.;
- сахар или мед — 100-200 г;
- свежая мята — 1 пучок;
- вода кипяченая охлажденная или газированная — 1-1,5 л.
Способ приготовления:
- Отрежьте от лимона и апельсина по несколько кружков. Остальное очистите от кожуры и разрежьте на небольшие кусочки. Удалите при необходимости все косточки из фруктов.
- Измельчите цитрусы блендером до консистенции пюре.
- Процедите получившуюся массу через сито или марлю.
- К концентрированному свежевыжатому соку добавьте сахар или мед и тщательно перемешайте.
- В кувшин для лимонада выложите оставшиеся кружочки лимона и апельсина, а также отделенные от стебля листочки мяты. Влейте цитрусовый сок с сахаром в кувшин. Залейте все водой и дайте напитку настояться 5-10 минут.
- Разлейте лимонад по бокалам и при желании добавьте несколько кубиков льда.
Рецепт имбирного лимонада
Домашний лимонад с имбирем — это не просто вкусный прохладительный напиток. Он также помогает укреплять иммунитет, напомнила врач-эндокринолог Наталья Петрова. Готовится лимонад быстро и просто.
Ингредиенты:
- лимон — 3 шт.;
- свежий имбирь — 40 г;
- свежая мята — 1 пучок;
- сахар (или мед) — 200 г;
- вода — 2 л;
- лед (по желанию)
Способ приготовления:
- В подготовленную емкость выложите сахар или мед и добавьте сок лимонов.
- Очистите имбирь от кожицы с помощью овощечистки и нарежьте мелкой соломкой. Добавьте нарезанный имбирь в миску с сахаром (медом) и лимонным соком.
- Промойте мяту в холодной воде, отделите листики от стеблей и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте и подавите все содержимое толкушкой или вилкой.
- Добавьте воду и дайте лимонаду настояться 20-25 минут.
- Процедите настоявшийся напиток через сито или марлю. Разлейте по стаканам, по желанию добавьте несколько кубиков льда и листочек мяты в качестве украшения.
Если лимонад вам кажется слишком терпким, сильнее разбавьте его водой.
Рецепт клубничного лимонада
Освежающий напиток из клубники особенно нравится детям из-за яркого и более сладкого по сравнению с лимонным напитком вкуса.
Ингредиенты:
- клубника (рекомендуется использовать самую спелую и сладкую клубнику) — 400 г;
- свежая мята — 1-2 пучка;
- лимон (в этом рецепте его можно заменить лаймом или апельсином) — 1 шт.;
- сахар — 100-200 г;
- кипяченая или газированная вода — 1-1,5 л;
- кипяток — 1-2 стакана;
- лед (по желанию).
Способ приготовления:
- Измельчите часть ягод (примерно 100 граммов) с помощью блендера до состояния пюре и переложите получившуюся массу в глубокую миску или сотейник.
- Остальные ягоды порежьте на небольшие кусочки и добавьте к измельченной клубнике.
- Половину лимона нарежьте тонкими кружочками и добавьте к ягодной массе. Туда же добавьте целый пучок мяты, не отрывая листочки от стебля.
- Вылейте в миску с ингредиентами 1-2 стакана кипятка и накройте крышкой. Оставьте настаиваться на 40-60 минут.
- После этого извлеките пучок мяты из клубничной массы, добавьте сок оставшейся половины лимона и сахар.
- Долейте обычную или газированную прохладную воду в емкость, перемешайте и процедите заготовку через сито или марлю в кувшин. Охладите в течение 1-2 часов.
- Разлейте клубничный лимонад по бокалам. По желанию добавьте лед и листочки мяты в качестве украшения.
Рецепт домашнего тархуна
Любимый многими газированный напиток тархун можно не только купить в магазине, но и сделать самому. Готовится он достаточно быстро и просто.
Ингредиенты:
- свежий эстрагон — 75 г;
- сахар — 100-200 г;
- свежевыжатый сок лайма — из 1 шт.;
- вода для приготовления сиропа — 250 мл;
- газированная или обычная вода — 700-800 мл.
Способ приготовления:
- С веточек эстрагона оборвите листья и положите их в емкость для блендера.
- Стебли положите отдельно в ковшик или сотейник, добавьте 150 мл воды и сахар.
- Доведите жидкость до кипения и варите на медленном огне пять-семь минут. Затем процедите через сито или марлю и остудите.
- В емкость с листьями эстрагона влейте 100 мл воды и сок одного лайма. Измельчите блендером до состояния пюре. Затем отожмите жидкость через двойной слой марли или очень мелкое сито.
- Смешайте жидкость с остывшим сиропом (стебли эстрагона и сахар).Тщательно перемешайте.
- Перелейте содержимое в кувшин и добавьте нужное количество обычной или газированной воды.
Рецепт лимонада из лаванды
Один из самых оригинальных и необычных рецептов лимонада — из лаванды.
Ингредиенты:
- лимон — 3 шт.;
- сахар — 100-200 г;
- сушеные цветки лаванды — 2–3 ст. ложки;
- вода кипяченая охлажденная или газированная — 1-1,5 л;
- колотый лед — по вкусу.
Способ приготовления:
- Налейте три стакана воды в кастрюлю, добавьте сахар и цветы лаванды. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще пять минут. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте остывать примерно на один час.
- Удалите из напитка лаванду, процедив отвар сквозь сито.
- Выжмите сок из лимонов и смешайте его с лавандовым отваром.
- Добавьте оставшуюся воду, снова перемешайте.
- Перелейте лимонад в кувшин и отправьте в холодильник, чтобы напиток полностью охладился.
Рецепт домашнего лимонада без сахара
Все вышеперечисленные рецепты лимонадов можно приготовить без добавления сахара. Этот ингредиент можно заменить натуральным подсластителем — медом.
Так, для приготовления классического домашнего лимонада вам потребуется:
- половина стакана свежевыжатого лимонного сока (50-60 мл);
- 3 стакана воды;
- 3 ст. ложки меда;
- лед (по желанию).
Способ приготовления довольно прост: смешайте все ингредиенты в кувшине и при желании добавьте лед.
Сколько лимонада можно пить в день?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 25 граммов сахара в сутки (около шести чайных ложек). В среднем в 100 мл газировки из магазина содержится 10–11 граммов сахара, то есть около двух чайных ложек. Получается, что выпив 200 мл сладкой газированной воды, вы потребляете 2/3 дневной нормы сахара.
«Многие задаются вопросом, сколько можно выпивать лимонада. Это зависит от состава — если много сахара, то желательно как можно меньше пить и ограничиваться одним стаканом, а если много лимонов, то помните, что максимальная суточная доза витамина С — 1 грамм. Один лимон содержит около 83 мг (в мякоти лимона содержится от 40 до 85 мг витамина C на 100 г продукта), соответственно, в день рекомендуется потреблять не больше 12 лимонов», — объяснила «Газета.Ru» врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова.