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В РФ могут начать проверять загранпаспорта из-за гостайны

В ГД внесли законопроект о проверке загранпаспортов лиц, допущенных к гостайне

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Shutterstock

Депутаты рассмотрят законопроект о проверке загранпаспортов лиц, допущенных к гостайне. Соответствующий документ размещен на портале электронной базы Госдумы РФ.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «О государственной тайне». Автором инициативы стал депутат ГД от «Единой России» Анатолий Выборный. В частности, речь идет об ограничении прав должностных лиц или граждан, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в заграничных паспортах таких категорий граждан.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга говорил, что для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу.

Ранее депутаты оценили последствия повышения НДФЛ.

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