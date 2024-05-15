В РФ могут начать проверять загранпаспорта из-за гостайны

Депутаты рассмотрят законопроект о проверке загранпаспортов лиц, допущенных к гостайне. Соответствующий документ размещен на портале электронной базы Госдумы РФ.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «О государственной тайне». Автором инициативы стал депутат ГД от «Единой России» Анатолий Выборный. В частности, речь идет об ограничении прав должностных лиц или граждан, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта руководители и сотрудники режимно-секретных подразделений смогут проверять отметки в заграничных паспортах таких категорий граждан.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга говорил, что для различных ведомств России действуют различные режимы для выезда за границу.

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