Сальвадор добыл сотни биткоинов на энергии вулкана

Сальвадор за последние три года добыл 473,5 биткоина на порядка $29 млн, используя для майнинга энергию вулкана Текапа. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня общий портфель биткоинов правительства страны оценивается в $354 млн. Cогласно официальным данным, в нем находится 5750 монет.

В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. Майнинг криптовалюты при помощи чистых источников энергии является частью более широкой стратегии администрации президента Найиба Букеле по внедрению биткоина в экономику государства.

До этого издание Wu Blockchain проанализировало, жители каких стран чаще всего проводят операции на криптовалютных площадках. Россия оказалась одним из крупнейших источников трафика.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.