В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым паспортам

В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, мигранты с его помощью получали российское гражданство по фальшивым украинским документам и платили за это от 400 до 700 тысяч рублей.

По месту жительства и работы фигурантов провели обыски. Силовики изъяли мобильные телефоны, деньги и фальшивые документы. Назначены компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы. Всего полиция задержала 15 человек, в том числе граждан Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов из Афганистана и Средней Азии при помощи фиктивных бракосочетаний. Отмечается, что главным в группировке был гражданин России афганского происхождения Гулмазан Н. Он был задержан с двумя женщинами, которые проживали в Карачаево-Черкесии.

Злоумышленник убедил двух женщин вступать в фиктивные браки с мая 2018 года по октябрь 2022 года. Они выходили замуж, а когда их фиктивные мужья оформляли необходимые для легализации в РФ документы — разводились с ними. Женщины успели выйти замуж таким образом не менее шести раз.

Ранее в Оренбургской области обнаружили гражданина Вьетнама, который проживал на территории РФ без разрешающих документов в течение 14 лет.