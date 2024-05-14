Дума и Совфед утвердили новый состав правительства. Что изменилось?

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Силовой блок

14 мая Совет Федерации завершил консультации по кандидатурам руководителей силовых министерств, ведомств и спецслужб, сообщается в Telegram-канал верхней палаты парламента. Совфед утвердил кандидатов, которых предложил президент РФ Владимир Путин:

— Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев, сохранил пост.

— Министр иностранных дел — Сергей Лавров, сохранил пост.

— Министр обороны — Андрей Белоусов, сменил на посту Сергея Шойгу.

Белоусов в предыдущем составе правительства РФ занимал должность первого вице-премьера с 2020 года. Ранее в своей карьере он возглавлял министерство экономического развития (2012-2013 годы), после чего стал помощником президента (2013-2020 годы). Будущий министр обороны никогда не служил в армии, однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат».

Объясняя такой выбор Путина, Песков отметил, что назначение Белоусова вызвано необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций, для которых ведомство должно быть «абсолютно открыто». The Washington Post считает, что перестановки в силовом ведомстве стали сигналом к тому, что Россия «переводит свою экономику на военные рельсы».

— Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков, сохранил пост.

— Министр юстиции — Константин Чуйченко, сохранил пост.

— Директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин, сохранил пост.

— Директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников, сохранил пост.

— Директор Росгвардии — Виктор Золотов, сохранил пост.

— Директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев, сохранил пост.

— Начальник Главного управления специальных программ президента — Александр Линец, сохранил пост.

Также Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ. Ранее его кандидатуру на этот пост предложил Владимир Путин. Ковальчук сменил на должности Алексей Кудрина, который в 2022 году перешел в «Яндекс» (после ухода Кудрина пост руководителя Счетной палаты был вакантным, обязанности председателя исполняла заместитель Галина Изотова).

Ковальчук, как пишет «Ъ», в 2006 году стал помощником первого вице-премьера РФ Дмитрия Медведева. С 2006 по 2008 год возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства России, после чего перешел в «Росатом». В 2010 году он занял пост председателя правления «Интер РАО», а с 2019 года совмещал его с должностью генерального директора. 15 марта 2024 года Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя контрольного управления администрации президента России.

Гражданский блок

— Министр финансов — Антон Силуанов, сохранил пост.

— Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков, сохранил пост.

— Министр экономического развития — Максим Решетников, сохранил пост.

— Министр промышленности и торговли – Антон Алиханов, сменил на посту Дениса Мантурова.

Антон Алиханов ранее уже работал в Минпромторге на разных должностях с 2013 по 2015 годы. После этого он занял пост замглавы правительства Калининградской области, впоследствии став временно исполняющим обязанности губернатора. В 2017 году был избран главой региона. За назначение Алиханова руководителем Минпромторга депутаты Госдумы проголосовали единогласно.

— Министр транспорта — Роман Старовойт, сменил на посту Виталия Савельева.

Роман Старовойт до своего назначения занимал пост губернатора Курской области. Перед тем, как возглавить регион, он руководил Росавтодором (2012-2018 годы). Комментируя кандидатуру Старовойта на должность министра транспорта, пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков отметил, что чиновник знает отрасль изнутри. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Старовойта профессионалом, пришедшим из региона.

— Министр строительства и ЖКХ — Ирек Файзулин, сохранил пост.

— Министр энергетики — Сергей Цивилев, сменил на посту Николая Шульгинова.

Цивелев последние шесть лет занимал пост губернатора Кемеровской области. По словам Белякова, на должности главы крупнейшего российского угледобывающего региона приобрел многолетний опыт, который поможет ему обеспечивать дальнейшее развитие отрасли.

— Министр сельского хозяйства — Оксана Лут, сменила на посту Дмитрия Патрушева.

Оксана Лут работает в Минсельхозе с 2018 года, в 2021-м заняла должность первого заместителя министра сельского хозяйства. Однако, как отметил бывший глава ведомства Дмитрий Патрушев, в отрасли она находится намного дольше. Патрушев уверен, что команда, которую выстроит Лут, сделает все для достижения поставленных президентом задач в указе о национальных целях.

— Министр здравоохранения — Михаил Мурашко, сохранил пост.

— Министр культуры — Ольга Любимова, сохранила пост.

— Министр природных ресурсов и экологии — Александр Козлов, сохранил пост.

— Министр просвещения — Сергей Кравцов, сохранил пост.

— Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков, сохранил пост.

— Министр спорта — Михаил Дегтярев, сменил на посту Олега Матыцина.

Дегтярев ранее занимал должность губернатора Хабаровского края, на которую пришел после ареста Сергея Фургала. Также он дважды избирался в Госдуму, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Кроме этого, Дегтярев — мастер спорта по фехтованию. Говоря о планах по работе Минспорта, Дегтярев заявил, что ведомство будет работать, не теряя связь с олимпийским движением. Главным приоритетом ведомства станет развитие массового спорта.

— Министр цифрового развития, связи и коммуникаций — Максим Шадаев, сохранил пост.

— Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунов, сохранил пост.

Вице-премьеры

— Первый вице-премьер — Денис Мантуров, сменил на посту Андрея Белоусова.

Мантуров до назначения первым вице-премьером уже занимал должность заместителя председателя правительства. Кроме того, он был единственным вице-премьером, который совмещал работу на этом посту с министерской позицией. В Минпромторг Мантуров пришел еще в 2007 году и с тех пор работал в ведомстве, став впоследствии его главой. Повышение его статуса до первого вице-премьера, как отметил Борис Беляков, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства.

— Вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферы, — Дмитрий Григоренко, сохранил пост.

— Вице-премьер, курирующий вопросы развития транспорта, — Виталий Савельев, занял новый пост в правительстве.

Виталий Савельев, до назначения возглавлявший министерства транспорта, перешел на новую профильную должность вице-премьера. Он, по словам Белякова, досконально знает свою отрасль и обладает необходимым опытом для решения задач по развитию транспорта и реализации крупных проектов.

— Вице-премьер, курирующий деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей, — Татьяна Голикова, сохранила пост.

— Вице-премьер, координирующий деятельность РФ в рамках Евразийского экономического союза, вопросы сотрудничества со странами СНГ и содействия международному развитию, — Алексей Оверчук, сохранил пост.

— Вице-премьер, курирующий деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также вопросы экологии, — Дмитрий Патрушев, сменил на посту Викторию Абрамченко.

Патрушев до работы в правительстве возглавлял Россельхозбанк, после чего стал главой министерства сельского хозяйства. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Патрушев своим трудом и результатом доказал, что достоин должности вице-премьера.

— Вице-премьер, курирующий деятельность Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма, Минпросвещения и Росмолодежи, — Дмитрий Чернышенко, сохранил пост.

— Вице-премьер, занимающийся госполитикой в области социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока и Арктики, — Юрий Трутнев, сохранил пост.

— Вице-премьер, координирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, — Марат Хуснуллин, сохранил пост.

— Вице-премьер, курирующий топливно-энергетический комплекс и экономический блок, — Александр Новак, сохранил пост.