Умер журналист и один из первых блогеров Максим Кононенко. Каким он запомнился? Журналист и автор канала «Специально для RT» Кононенко умер в 53 года

Российский журналист Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. По данным Mash, ему стало плохо дома. Журналисту вызвали скорую, но спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти называют внутреннее кровотечение из-за расширения вен пищевода. Кононенко стал известен благодаря своему блогу на «Живом журнале». Впоследствии в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, вел программы на радио и ТВ.

Российский журналист, программист и блогер Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет. Об этом телеканалу RT рассказала его супруга.

По данным Telegram-канала Mash, Кононенко стало плохо у себя дома в деревне Верховье — он пожаловался на острые боли в животе, а его кожа стала желтого цвета. Скорую журналисту вызвал сын, после чего Кононенко госпитализировали. Однако спасти его не удалось.

Mash называет предварительной причиной смерти сильное внутреннее кровотечение из-за расширения вен пищевода.

Кононенко родился в 1971 году в Апатитах, в конце 1980-х переехал в Москву, где окончил Институт радиотехники, электроники и автоматики и учился в Литературном институте имени Горького.

Кононенко стал известен в 2000-х как Mr. Parker (Мистер Паркер) благодаря своему блогу на «Живом журнале». В 2008 году администрация портала заблокировала блог журналиста из-за поста, в котором тот высказал мнение, что Великобританию нужно разбомбить. Впоследствии блог был заблокирован еще раз, уже за публикацию в поддержку догхантеров «Как убить собаку без помощи веревки и камня». Посты из ЖЖ были удалены, но его блог перевели в режим «только для чтения».

Были в биографии Кононенко и менее скандальные эпизоды. Так, в 2005 году журналист помог передать Владимиру Путину письмо Димы Рогачева, болевшего острым миелобластным лейкозом. После этого президент России встретился с мальчиком и сотрудниками Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, где тот проходил лечение.

Ребенку подарили игрушку и открытку, а после этой встречи был создан Центр детской онкологии имени Д. Рогачева.

Карьера в журналистике

Кононенко начал свой путь в журналистике как музыкальный обозреватель. В 2003 году он опубликовал на сайте «Дни.ру» статью с критикой музыканта Игоря Талькова, в которой прошелся и по взглядам, и по творчеству артиста, а самого Талькова назвал «певцом необразованного быдла». Спустя год Кононенко стал главным редактором портала «Дни.Ру».

За свою карьеру Кононенко сотрудничал со многими российскими изданиями в качестве колумниста и автора. В том числе с «Известиями», РИА Новости и «Газетой.Ru». С 2005 по 2008 год также был соведущим программы «Реальная политика» с Глебом Павловским, а в 2009-м — ведущим программы «Коллекция глупостей» на НТВ. В 2008 году также работал на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика». С 2013 по 2017 год был автором и ведущим рубрики «Реплика» на России 24.

В последние годы своей жизни Кононенко также был постоянным автором канала «Специально для RT» и вел собственный Telegram-канал с 16 тыс. подписчиков. Последний пост в нем был опубликован 11 мая.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал Максима Кононенко «талантливым и харизматичным журналистом», а также выразил соболезнования его семье.

Писатель и сценарист Дмитрий Петровский, который также пишет для «Специально для RT», вспомнил, что его коллега «умел писать просто и убедительно».

«Кто-то умирал от «Владимира Владимировича», кто-то тащился от сборника статей «Русский поп», кто-то читал его вполне серьезные колонки во «Взгляде», кто-то, уже позже, — комиксы «Человек Грызлов». А еще были радио- и телеэфиры — он мог и умел это все, причем, как казалось, без особого труда», — отметил Петровский.

По словам публициста, Кононенко также любил свою страну и не стеснялся писать об этом, так же как и не боялся смеяться над тем, что ему было смешно.