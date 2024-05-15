Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Путин дал интервью китайскому агентству в преддверии визита в КНР. О чем рассказал президент? Президент России Путин дал интервью агентству «Синьхуа» перед визитом в Китай

Накануне своего визита в Китай президент Путин дал интервью информационному агентству «Синьхуа». В нем глава государства рассказал об отношениях России и КНР, а также объяснил, почему китайский план урегулирования реалистичен и может послужить отправной точкой для политического и дипломатического процесса.

Президент России Владимир Путин дал интервью агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в Китай. Текст разговора был опубликован на официальном сайте Кремля.

Государственный визит Путина в КНР пройдет с 16 по 17 мая и станет первой зарубежной поездкой главы государства после вступления в должность. Турне охватит Пекин и Харбин и станет ответным шагом на предыдущий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию после его переизбрания и вступления в должность.

По традиции Путин дал интервью прессе принимающей страны перед визитом. В прошлом, перед своими поездками в Пекин в октябре 2023, феврале 2022 и июне 2018 года, президент РФ предоставлял интервью Медиакорпорации Китая. Помимо того, в феврале 2022 года агентство «Синьхуа» опубликовало статью Путина под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное на будущее».

Отношения с Китаем достигли наивысшего уровня

Во время интервью российский лидер заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалых высот за всю свою историю и продолжают укрепляться, несмотря на сложную международную обстановку.

«Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Россия и Китай давно сделали выбор в пользу развития равноправных и взаимовыгодных экономических отношений, активно сотрудничая в сфере энергетики.

«Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также не обошел стороной и вопрос тесного взаимодействия Москвы и Пекина в сфере технологий.

«Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях», — сказал президент.

Близкие позиции по конфликту на Украине

По словам Путина, инициативы, предложенные Пекином для урегулирования украинского кризиса, могли бы послужить отправной точкой для политического и дипломатического процесса.

Президент отметил, что Пекин предложил реалистичные и конструктивные шаги, направленные на достижение мира путем отказа от «преследования корыстных интересов» и снижения напряженности. Он добавил, что эти шаги также нацелены на минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок. Путин отметил, что предложенные Китаем идеи развивают концепцию необходимости преодоления менталитета холодной войны, обеспечения неделимости безопасности и соблюдения норм международного права и Устава ООН.

Говоря о возможности переговоров с Украиной, Путин снова напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от них.

«Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России», — заявил российский президент.

При этом главной проблемой в переговорах Путин назвал вопрос надежности гарантий для России и Украины со стороны Запада. По его мнению, западные страны предпочитают установление порядка не на основе утвержденных международных норм, а на правилах, которые подвержены изменениям в зависимости от текущих политических обстоятельств и интересов тех, кто их устанавливает.

Путин подчеркнул важность справедливого и всестороннего урегулирования конфликта на Украине. Он подтвердил готовность России к диалогу, однако выразил необходимость учитывать интересы всех сторон. Президент также акцентировал внимание на том, что эти переговоры должны включать в себя разговор о глобальной стабильности и обеспечению безопасности для всех участников конфликта, включая Россию.