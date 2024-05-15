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Путин дал интервью китайскому агентству в преддверии визита в КНР. О чем рассказал президент?

Президент России Путин дал интервью агентству «Синьхуа» перед визитом в Китай

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Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Медиакорпорации Китая Ван Гуаню, 16 октября 2023 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
Накануне своего визита в Китай президент Путин дал интервью информационному агентству «Синьхуа». В нем глава государства рассказал об отношениях России и КНР, а также объяснил, почему китайский план урегулирования реалистичен и может послужить отправной точкой для политического и дипломатического процесса.

Президент России Владимир Путин дал интервью агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в Китай. Текст разговора был опубликован на официальном сайте Кремля.

Государственный визит Путина в КНР пройдет с 16 по 17 мая и станет первой зарубежной поездкой главы государства после вступления в должность. Турне охватит Пекин и Харбин и станет ответным шагом на предыдущий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию после его переизбрания и вступления в должность.

По традиции Путин дал интервью прессе принимающей страны перед визитом. В прошлом, перед своими поездками в Пекин в октябре 2023, феврале 2022 и июне 2018 года, президент РФ предоставлял интервью Медиакорпорации Китая. Помимо того, в феврале 2022 года агентство «Синьхуа» опубликовало статью Путина под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное на будущее».

Отношения с Китаем достигли наивысшего уровня

Во время интервью российский лидер заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалых высот за всю свою историю и продолжают укрепляться, несмотря на сложную международную обстановку.

«Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Россия и Китай давно сделали выбор в пользу развития равноправных и взаимовыгодных экономических отношений, активно сотрудничая в сфере энергетики.

«Мы системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также не обошел стороной и вопрос тесного взаимодействия Москвы и Пекина в сфере технологий.

«Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях», — сказал президент.

Близкие позиции по конфликту на Украине

По словам Путина, инициативы, предложенные Пекином для урегулирования украинского кризиса, могли бы послужить отправной точкой для политического и дипломатического процесса.

Президент отметил, что Пекин предложил реалистичные и конструктивные шаги, направленные на достижение мира путем отказа от «преследования корыстных интересов» и снижения напряженности. Он добавил, что эти шаги также нацелены на минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок. Путин отметил, что предложенные Китаем идеи развивают концепцию необходимости преодоления менталитета холодной войны, обеспечения неделимости безопасности и соблюдения норм международного права и Устава ООН.

Говоря о возможности переговоров с Украиной, Путин снова напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от них.

«Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России», — заявил российский президент.

При этом главной проблемой в переговорах Путин назвал вопрос надежности гарантий для России и Украины со стороны Запада. По его мнению, западные страны предпочитают установление порядка не на основе утвержденных международных норм, а на правилах, которые подвержены изменениям в зависимости от текущих политических обстоятельств и интересов тех, кто их устанавливает.

Путин подчеркнул важность справедливого и всестороннего урегулирования конфликта на Украине. Он подтвердил готовность России к диалогу, однако выразил необходимость учитывать интересы всех сторон. Президент также акцентировал внимание на том, что эти переговоры должны включать в себя разговор о глобальной стабильности и обеспечению безопасности для всех участников конфликта, включая Россию.

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