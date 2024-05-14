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Мэрил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду: звезды на красной дорожке Канн

Во Франции открылся 77-й Каннский кинофестиваль

14 мая во Франции стартует 77-й Каннский кинофестиваль. В этом году председателем жюри стала американский режиссер Грета Гервиг, снявшая «Леди Птицу» и «Барби». Кроме нее, решать, кто получит «Пальмовую ветвь», также будут актеры Лили Гладстоун, Ева Грин, Пьерфранческо Фавино и Омар Си, постановщики Надин Лабаки, Хуан Антонио Байона и Хироказу Корээда, а также сценарист и фотограф Эбру Джейлан.

В конкурсной программе заявлены 19 картин. Среди них сразу несколько работ мэтров кинематографа: Фрэнсис Форд Коппола привез на фестиваль свой новый фильм «Магаполис», Дэвид Кроненберг представит «Саван», а Йоргос Лантимос презентует «Виды доброты». Также за главный приз посоревнуется англоязычная картина Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке».

На фестивале состоится мировая премьера «Фуриосы» Джорджа Миллера. Лента станет приквелом «Безумного Макса» и расскажет о юности воительницы, которую сыграла Аня Тейлор-Джой. Ее покажут во внеконкурсной программе.

Первым гостем на красной дорожке Канн в этом году стал пес Месси, сыгравший в «Анатомии падения», забравшей «Пальмовую ветвь» в 2023-м. Также по ней прошли модели Хелена Кристенсен, Хайди Клум и Роуз Бертрам, актрисы Джейн Фонда, Мэрил Стрип, Леа Сейду, Жюльет Бинош и Гун Ли, режиссер Ксавье Долан и другие.

Фестиваль продлится до 25 мая. В этом году почетную «Пальмовую ветвь» за вклад в развитие кино получит режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

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