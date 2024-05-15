В Белгороде начнут уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы

Жителей Белгорода предупредили об уничтожении неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«Будут проходить плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. В Яковлевском городском округе с 14-30 до 19-00. Просьба сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Белгород регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате налета на область беспилотников, загорелся жилой дом, были ранены два человека.

В поселке Дубовое частный жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда — у женщины ранение плеча, у мужчины ожоги. Они были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.

До этого сообщалось, что система ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительным данным, женщина получила осколочное ранение.

Ранее в Белгороде после нового обстрела был поврежден жилой дом.