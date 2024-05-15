Стала известна одна из тем саммита по Украине в Швейцарии

Участники саммита по Украине в Швейцарии планируют обсудить, как Россия может поучаствовать в мирных переговорах по Украине в будущем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

По данным агентства, дипломаты стран, которые примут участие в саммите, сосредоточены на ограниченном наборе целей в рамках подготовки к мероприятию с тем, чтобы обеспечить участие в нем Китая и стран глобального Юга.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от города Люцерн. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО усомнились в необходимости восстановления Украины в случае ее поражения.