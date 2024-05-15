Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна одна из тем саммита по Украине в Швейцарии

Bloomberg: на саммите по Киеву в Швейцарии обсудят участие РФ в мирном процессе

close
100%
Global Look Press

Участники саммита по Украине в Швейцарии планируют обсудить, как Россия может поучаствовать в мирных переговорах по Украине в будущем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

По данным агентства, дипломаты стран, которые примут участие в саммите, сосредоточены на ограниченном наборе целей в рамках подготовки к мероприятию с тем, чтобы обеспечить участие в нем Китая и стран глобального Юга.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, недалеко от города Люцерн. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Владимир Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО усомнились в необходимости восстановления Украины в случае ее поражения.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами