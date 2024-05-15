Израиль отверг резолюцию ГА ООН по Палестине

Правительство Израиля отвергло резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с рекомендацией Совету Безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена всемирной организации. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

В постановлении правительства отвергаются решения Генассамблеи ООН от 10 мая 2024 года о повышении статуса Палестинской национальной администрации и предоставлении ей дополнительных полномочий, обычно закрепляемых за государствами — членами ООН. В нем также заявлено, что вышеупомянутое решение не меняет статус спорных районов, не передает никаких прав палестинской стороне и не умаляет прав Израиля и еврейского народа «на Землю Израильскую». Третьим пунктом указано, что вышеупомянутое решение не ляжет в основу для будущих переговоров и не способствует достижению мирного решения.

11 мая сообщалось, что большая часть союзников США воздержались при голосовании в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. В их числе Великобритания, Швейцария, Украина, Австрия, Албания, Болгария, Канада, Германия, Хорватия Италия, Литва, Латвия, Малави, Маршалловы Острова, Монако, Северная Македония, Нидерланды, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату.

10 мая Генеральная ассамблея ООН рекомендовала Совету Безопасности всемирной организации «положительно пересмотреть» свое решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от нескольких арабских государств, а также Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Отмечается, что для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи.

Ранее постпред Израиля измельчил Устав ООН в шредере.