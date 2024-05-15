Расследование по делу генерала Кузнецова продолжается. Следователи провели обыски в Москве и Краснодаре По делу генерала Минобороны Юрия Кузнецова прошли обыски в Москве и Краснодаре

Следователи провели обыски на объектах в Москве и Краснодаре в рамках уголовного дела о взяточничестве в отношении главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. Генерал-лейтенант обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.

В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в виде недвижимости, были проведены обыски по нескольким адресам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обыски проходили на протяжении нескольких дней по ряду связанных с Кузнецовым адресов в Москве и Краснодаре.

Коттедж на Кубани

Кукзнецов был задержан 13 мая. Обыски проводились как в его доме, так и на месте работы, где у чиновника были изъяты свыше 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что 2021-2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов «получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу».

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ получение взятки в особо крупном размере. 235-й гарнизонный военный суд заключил Кузнецова под стражу на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным «Ъ», начальника главного управления кадров Минобороны обвиняют в получении взяток на общую сумму 30,5 млн руб. от предпринимателя Левы Мартиросяна.

Следствие считает, что в 2021-2023 годах генерал-лейтенант Кузнецов помог Мартиросяну заключить контракты на гостиничные услуги с Краснодарским высшим военным училищем на сумму 372 млн рублей. В свою очередь Мартиросян организовал приобретение земельного участка и постройку коттеджа в Краснодаре на сумму почти 30 млн рублей на имя жены Кузнецова, что следствие считает подарком от Мартиросяна в обмен на покровительство. Мартиросян позднее также был арестован. Кузнецов отрицает вину, а его адвокаты утверждают, что действия, предъявляемые их клиенту, не входили в его полномочия. ФСБ и СК также проверяют его на причастность к другим коррупционным делам и готовятся к новым расследованиям против высокопоставленных военных чиновников.

О том, что Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани, также сообщал ТАСС.

Взятки в Минобороны

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении руководства Минобороны. Так, 23 апреля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя министра Тимура Иванова. На следующий день Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте. Действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Позднее суд также арестовал нескольких предполагаемых соучастников Иванова.

12 мая президент России Владимир Путин отстранил от должности министра обороны Сергея Шойгу, переведя его на пост секретаря Совета безопасности РФ. Должность главы оборонного ведомства занял Андрей Белоусов, который ранее занимал пост первого вице-премьера.