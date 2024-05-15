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Американский наемник сбежал из ВСУ и вернулся домой

Наемник Сэмпсон сбежал из рядов украинской армии и вернулся в США

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Американский наемник Бретт Сэмпсон сбежал из рядов украинской армии и вернулся в США. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, в 2022 году Сэмпсон вступил в ВСУ в качестве снайпера. Он присоединился к отряду известного наемника из США Троя Оффенбекера. До этого Сэмпсон принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

«Сэмпсон, взявший позывной «Слик», успел повоевать на Харьковском направлении, а также принимал участие в боях за Бахмут», — говорится в публикации.

До этого политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков говорил, что войска НАТО, которые могут отправить на Украину, никак не повлияют на ход боевых действий.

По его словам, у Запада нет желания напрямую воевать с Россией, потому что страна может дать ответ на других театрах военных действий.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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