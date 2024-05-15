Булыкин не стал называть стиль «Динамо» чемпионским

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что все удивятся, если бело-голубые выиграют Российскую премьер-лигу (РПЛ), и признался, что точно будет болеть за бывшую команду в чемпионской гонке. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Был на играх «Динамо», очень порадовался атмосфере на стадионе. Команда выигрывает за счет зрелищности, это привлекает зрителей. Конечно, у «Динамо» сейчас не чемпионский стиль, но он всем нравится, так что удача пока на стороне «Динамо», — заявил Булыкин.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25 числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее был назван лучший футболист «Динамо».