Россиянам рассказали о коварности внезапного крена автомобиля на одну из сторон

Вождение автомобиля с изношенными амортизаторами опасно и может привести к аварии. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов. По его словам, определить неисправность этих деталей можно по нескольким признакам.

«Среди признаков износа и выхода из строя амортизаторов автомобиля можно назвать, например, повышенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и аварии», — сказал Борисов.

По словам эксперта, на проблему с амортизаторами может также указывать раскачивание автомобиля при торможении или ускорении. Эта ситуация также носит опасный характер, так как может привести к заносу или опрокидыванию авто.

Также насторожить автовладельца должны стук и дребезжание при езде по неровной поверхности: если амортизаторы постоянно получают подобные удары, то при их износе появятся посторонние звуки.

Еще один признак проблем с амортизаторами — это течь масляной жидкости: появляются характерные пятна на самих демпферах или вокруг них, пояснил специалист.

Ранее россиянам назвали четыре признака скорого отказа тормозов машины.