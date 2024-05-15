Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о коварности внезапного крена автомобиля на одну из сторон

«Авилон» назвал четыре признака опасного износа амортизаторов автомобиля

close
100%
Pixabay

Вождение автомобиля с изношенными амортизаторами опасно и может привести к аварии. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов. По его словам, определить неисправность этих деталей можно по нескольким признакам.

«Среди признаков износа и выхода из строя амортизаторов автомобиля можно назвать, например, повышенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и аварии», — сказал Борисов.

По словам эксперта, на проблему с амортизаторами может также указывать раскачивание автомобиля при торможении или ускорении. Эта ситуация также носит опасный характер, так как может привести к заносу или опрокидыванию авто.

Также насторожить автовладельца должны стук и дребезжание при езде по неровной поверхности: если амортизаторы постоянно получают подобные удары, то при их износе появятся посторонние звуки.

Еще один признак проблем с амортизаторами — это течь масляной жидкости: появляются характерные пятна на самих демпферах или вокруг них, пояснил специалист.

Ранее россиянам назвали четыре признака скорого отказа тормозов машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами