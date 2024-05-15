Украину оштрафовали на «Евровидении» за футболки с надписями об «Азове»*

Украинскую делегацию оштрафовали после музыкального конкурса «Евровидение 2024» из-за футболки с принтом «Свободу защитникам «Азовстали». Об этом сообщила в социальных сетях представительница Украины на конкурсе певица Alyona Alyona.

По словам певицы, она знала о запрете на политические лозунги и их демонстрацию, однако команда нарушила правила сознательно и смогла пронести вещи с запрещенными лозунгами об «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) через пост охраны.

«Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто денежным штрафом», — сказала она.

Какова была сумма штрафа, певица не уточнила.

Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал представитель Швейцарии — певец Немо Меттлер (Nemo). Украинский дуэт занял третье место.

Накануне певица Юлианна Караулова призналась, что посмотрела лишь вторую половину «Евровидения-2024» и заявила, что находится «не в материале» относительно конкурса. Она также назвала европейское мероприятие «конкурсом на любителя».

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