В Китае оценили последствия повышения тарифов США

Решение Вашингтона поднять пошлины на китайские товары ударит лишь по самим американцам, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

«Дальнейшее повышение тарифов в отношении Китая является неправильным. Это значительно увеличит стоимость импортируемых товаров, в результате чего американские компании и потребители понесут больше убытков», — отметил представитель ведомства.

По словам Вана Вэньбиня, протекционистская политика США грозит безопасности и стабильности глобального производства и цепочек поставок.

МИД Китая призвал Штаты соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО) и без промедлений отменить новые тарифы в отношении КНР.

Накануне американский президент Джо Байден подписал указ, который предусматривает повышение пошлин на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники, солнечные элементы и электромобили.

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