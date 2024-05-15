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В Китае оценили последствия повышения тарифов США

МИД КНР: решение США поднять тарифы на китайские товары ударит по американцам

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Global Look Press

Решение Вашингтона поднять пошлины на китайские товары ударит лишь по самим американцам, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

«Дальнейшее повышение тарифов в отношении Китая является неправильным. Это значительно увеличит стоимость импортируемых товаров, в результате чего американские компании и потребители понесут больше убытков», — отметил представитель ведомства.

По словам Вана Вэньбиня, протекционистская политика США грозит безопасности и стабильности глобального производства и цепочек поставок.

МИД Китая призвал Штаты соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО) и без промедлений отменить новые тарифы в отношении КНР.

Накануне американский президент Джо Байден подписал указ, который предусматривает повышение пошлин на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники, солнечные элементы и электромобили.

Ранее в Китае придумали, как стабилизировать рынок недвижимости.

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