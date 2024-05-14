«Повод для сноса власти»: чем грозит Грузии закон об «иноагентах»

Столкновения на улицах и драки внутри парламента — так Грузия принимала закон об «иноагентах» в третьем и окончательном чтении. Утверждение инициативы не остановило протесты в центре Тбилиси, вызвав негодование оппозиции и западных государств. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже пообещала ветировать закон, а США пригрозили пересмотреть отношения с Грузией, если он вступит в силу. Что происходит в республике и почему Запад критикует местный закон об «иноагентах» — в материале «Газеты.Ru».

Протестные демонстрации в Грузии на фоне возобновления рассмотрения в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного финансирования продолжаются с середины апреля. Впервые закон об «иноагентах» хотели принять еще в прошлом году, но отказались от этой идеи на волне протестов. Новые акции уже не раз приводили к столкновениям с полицией и последующим задержаниям. Сегодня, 14 мая, в день рассмотрения инициативы в третьем и окончательном чтении, ситуация повторилась.

В чем суть закона об «иноагентах» в Грузии Суть грузинской инициативы сводится к обязательной регистрации иностранных организаций и раскрытию источников дохода НПО. Прозрачности финансирования будут требовать от юрлиц и СМИ, получающих больше 20% дохода из-за рубежа. Те компании, которые будут признаны представителями иностранных интересов, должны будут отчитываться о своих финансах перед минюстом, а нарушение закона будет грозить штрафами.



Проект не затрагивает физических лиц и не предполагает ограничения деятельности НПО в целом. Необходимость принятия инициативы власти Грузии объясняют защитой национальных интересов, в том числе из-за зарубежного финансирования различных радикальных групп внутри страны. Критики же обвиняют Тбилиси в копировании российского закона об иноагентах и попытке подорвать евроинтеграцию государства.



Сам проект в схожем виде власти Грузии пытались провести еще в 2023 году, но тогда под давлением протестов вопрос был снят с рассмотрения. Возвращение к этому документу проходит в преддверии парламентских выборов в республике, которые запланированы на осень 2024 года.

Как заявили в МВД Грузии, на акции за нарушение правопорядка задержали 13 человек. В ведомстве также опубликовали видеозапись протестов, а именно попытки ряда демонстрантов проломить укрепления у стен парламента — в законодательном органе действует повышенный уровень безопасности, в том числе из-за попыток штурма здания.

Пока активисты ломали железные щиты снаружи, внутри происходила драка между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и ведущей оппозиционной силы «Единое национальное движение». Впрочем, все это не помешало принять спорную инициативу. Документ поддержали 84 из 150 депутатов, против выступили лишь 30 парламентариев.

Иностранное волнение

Принятие закона об «иноагентах» вызвало критическую реакцию внутри страны и от ее зарубежных партнеров. К примеру, негативно отреагировали различные оппозиционные партии Грузии, которые нередко становятся получателями западных грантов. Кроме того, раскритиковала закон и президент страны Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на документ вето.

США, НАТО и Евросоюз же выступали против инициативы изначально и не стали отходить от своей линии, хотя схожие законодательные ограничения действуют для НПО и у них. В частности, в Еврокомиссии не исключили, что этот закон станет препятствием на пути Грузии в ЕС, а в Белом доме пригрозили фундаментально пересмотреть отношения с Тбилиси в случае вступления инициативы в силу.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному объясняют негодование западных стран. По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Николая Силаева, основная проблема заключается в том, что Запад не сможет объявлять НПО «истинными выразителями воли народа».

«Деньги эти организации не потеряют, но лишатся морального и политического авторитета, на который они претендуют. Спор идет о том, как бы его за ними сохранить. То есть право говорить от имени общества, которое долгие годы было негласно за ними закреплено. Запад хотел бы эту историю сохранить, а грузинские власти — объявить НПО теми, кто они есть — силами, проводящими интересы зарубежных стран», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в Грузии многие люди работают в НПО, получая от этого не только доход, но и сравнительно высокий политический статус. Силаев заметил, что сами организации в последние годы занимаются преимущественно антиправительственными кампаниями.

«Бюджет на демократизацию составляет несколько десятков миллионов долларов в год. Это сопоставимо с расходами на очень недешевую избирательную кампанию в Грузии. В итоге у вас есть правящая партия, приближающиеся выборы, очень шумная оппозиция с дополнительным бюджетом от НПО. Было бы странно, если бы власти Грузии ничего с этим не сделали», — отметил эксперт.

В свою очередь политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев не исключил, что власти Грузии расстроили своих западных партнеров не законом об «иноагентах», а нежеланием участвовать в их кампаниях в регионе.

«Грузинские власти пытаются уклониться от геополитических бурь и того противостояния, что Запад затеял с Россией на постсоветском пространстве, в частности на Кавказе. Нынешнее правительство Грузии нельзя назвать прокремлевским или пророссийским — это не более чем пропагандистские штампы. Руководители республики действуют прагматично, пытаясь сторониться проектов Запада на Кавказе, направленных против России. Естественно, политически, идеологически и финансово мотивированная грузинская оппозиция всячески этому противостоит», — уверен эксперт.

Протестные перспективы

Акции в Тбилиси против закона об «иноагентах» завершать никто не собирается, несмотря на утверждение проекта . Однако вступление инициативы в силу не сможет остановить даже президент Зурабишвили, поскольку у «Грузинской мечты» более 80 мандатов в парламенте, а для преодоления вето главы государства нужно лишь 76.

С точки зрения Николая Силаева из Института международных исследований МГИМО МИД России, власти Грузии собираются довести ситуацию до конца, то есть до вступления закона в силу. По его словам, вряд ли правительство столкнется с серьезными последствиями из-за этого.

«Эра «цветных революций» проходит, в Грузии государственные институты достаточно сильны, чтобы не допустить захвата власти улицей. Демонстрации, вероятно, будут продолжаться, но это не приведет к смене руководства страны, в том числе и по итогам выборов», — указал эксперт.

В то же время политолог Андрей Арешев считает, что ситуация в Грузии может привести к попыткам сноса действующей власти наподобие киевского «майдана», который стал вполне рабочим вариантом для Запада.

«Закон об «иноагентах» тут не более чем повод. Грузинский проект достаточно мягкий, затрагивает не только прозападные НПО, но и все остальные лоббистские структуры, в том числе проиранские, протурецкие и прокитайские. В итоге митинги будут продолжаться. Их кукловодам нужна сакральная жертва, а лучше несколько, чтобы иметь возможность по полной запустить дискредитационную кампанию во вне и поднять градус конфронтации в Тбилиси. Потенциал для «майдана» в Грузии безусловно есть», — подчеркнул эксперт.