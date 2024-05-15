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В МИД РФ прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Турции

Захарова: РФ и Турция поддерживают диалог на фоне сообщений о попытке переворота

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия поддерживает диалог с Турцией по специальным каналам на фоне попытки госпереворота в Анкаре. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

У дипломата спросили, будет Россия помогать Турции в сложившейся ситуации как в 2016 году, когда также произошла попытка путча.

«Коль скоро вы напомнили о том самом случае, я тоже напомню, что тогда это было сделано не публично... а конструктивно по соответствующим каналам. И такой диалог мы традиционно поддерживаем с нашими турецкими коллегами», — объяснила Захарова.

В ночь на 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов. Кроме того, в Турции уволили и задержали сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.

Ранее Эрдоган заявил, что знает «кукловодов», которые стоят за попыткой госпереворота.

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