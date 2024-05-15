В МИД РФ назвали посягательство на активы России эскалацией агрессии Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет рассматривать любое посягательство на замороженные активы на Западе как элемент гибридной войны и эскалации. Об этом сообщает ТАСС.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы. В более широком плане подобные действия де-факто представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что на Западе вновь активизировались дискуссии о конфискации замороженных активов Банка России с целью их использования для оплаты военных поставок на Украину». По словам Захаровой, западные страны своими действиями разрушают мировую валютно-финансовую систему и нарушают свои же законы.

14 мая агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Европе сообщало, что Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.

До этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщал, что Euroclear в 2024 году может заработать порядка €6 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.