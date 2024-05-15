Мужчина так часто тер глаз, что ему пришлось пересаживать роговицу

Мужчина из Малайзии так часто тер свой глаз, что ему пришлось делать пересадку роговицы, пишет World of Buzz.

Как рассказал сам 21-летний мужчина, слишком частое трение глаза привело к тому, что на его роговице появились царапины. По его словам, он не подозревал, что эта привычка, к которой он пристрастился шесть лет назад, приведет к таким последствиям.

Малайзиец добавил, что пошел к окулисту только после того, как у него начало стремительно падать зрение. После того, как врач провел осмотр, сообщил пациенту, что тому требуется срочная пересадка роговицы, иначе он может ослепнуть на один глаз.

«Операция стоила недешево. Поэтому если у вас проблемы с глазами, немедленно обратитесь к врачу, чтобы ситуация не ухудшилась», — подытожил мужчина.

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