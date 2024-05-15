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«У тебя мозгов не хватает»: в регионе педагог набросилась на школьницу и хватала за волосы

В Челябинской области учительница набросилась на ребенка во время конфликта

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Телеграм-канал «Челябинск с огоньком»

Учительница из Челябинской области устроила конфликт в учебное время. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным источника, инцидент произошел в школе №7 Усть-Катава. На данный момент точно неизвестно, почему педагог стала повышать голос на ребенка. Не исключено, что причиной стало использование девочкой смартфона. Женщина начала кричать на ребенка и крутить в руках устройство, но школьница не реагировала.

После этого педагог подошла ближе и, продолжая повышать голос, стала хватать девочку за руки. Помимо этого, учительница схватила ребенка за волосы и стала тянуть.

«Забирай, я тебе сказала! Сядь и сиди всю перемену! У тебя мозгов не хватает», – кричала учительница.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводятся необходимые мероприятия, которые помогут разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее на Урале воспитателя, пнувшего ребенка, уволили из детского сада.

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