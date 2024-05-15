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СБУ: на Украине задержали участников движения, возглавляемого Медведчуком

СБУ: на Украине задержали граждан, сотрудничавших с движением «Другая Украина»

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу граждан по подозрению в сотрудничестве с движением «Другая Украина». Об этом говорится в заявлении СБУ в Telegram-канале.

Движение возглавляет бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По данным СБУ, над развитием «Другая Украина» работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоматериалы, в котором дискредитировали украинскую армию, призывали украинцев сложить оружие.

Также в СБУ сообщили, что подозреваемым предъявлено обвинение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На этой неделе также сообщалось, что на Украине задержали сразу нескольких граждан, которые нелегально торговали оружием с фронта через интернет.

10 мая сообщалось, что СБУ задержала пятерых блогеров, которые снимали вручение повесток в Киеве и Киевской области. По версии силовиков, задержанные распространяли фейки, а также данные о военнослужащих.

Ранее в Кремле усомнились в заявлении СБУ о задержании российских агентов.

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