Коттедж на Кубани в обмен на «покровительство»: за какую взятку генералу Кузнецову грозит срок «Ъ»: кадровика Минобороны Кузнецова обвиняют в получении взятки на 30,5 млн руб.

Басманный суд арестовал предпринимателя Леву Мартиросяна за дачу взятки главе управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Мартиросян, как выяснил «Коммерсантъ», купил землю в Краснодарском крае и построил на ней дом для жены Кузнецова. В ответ чиновник Минобороны, по информации издания, помог предпринимателю получить госконтракты на оказание гостиничных услуг общей стоимостью 372 млн рублей. Мартиросян пробудет в СИЗО как минимум до 12 июля.

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля», — говорится в публикации.

По данным «Интерфакса», Мартиросян родился в 1971 году в Армянской ССР. Сейчас он зарегистрирован и живет в Краснодаре, занимается индивидуальным предпринимательством. Мартиросяну вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»), наказание по которой предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Земля и дом, записанный на жену

В суде сообщили, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе и брал взятки за покровительство, в связи с чем у кадровика Минобороны «возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере».

Как пишет «Ъ», преступление, в котором обвиняют Кузнецова, тот совершил, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ. Управление ответственно за подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны. Кроме этого, в его ведении находится деятельность Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), а также вопросы размещения военнослужащих, которых отправляли на обучение в этот вуз.

Издание отмечает, что по решению руководства Минобороны от 2020 года, если проходящих обучение нельзя было разместить в ведомственных общежитиях, их должны были селить в гостиницах, которые заключали с оборонным ведомством госконтракты.

Следствие считает, что именно такие контракты на сумму 372,3 млн рублей Кузнецов помог заключить Леве Мартиросяну, с которым был знаком, так как предприниматель ранее также работал в КВВУ.

За это бизнесмен купил кадровику Минобороны участок земли в Краснодаре и построил на нем жилой дом площадью 1125 кв. м., записанный на жену Кузнецова. Общую сумму взятки оценивают в 30,5 млн рублей.

«Ведомости» также связывали дело Кузнецова о взятке с реконструкцией КВВУ.

Арест Кузнецова

Об аресте генерал-лейтенанта Кузнецова Следственный комитет сообщил 14 мая.

«Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе», — писал «ВЧК-ОГПУ» об аресте Кузнецова.

Во время обысков у генерала нашли 100 млн рублей в иностранной и отечественной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В 235-м гарнизонном военном суде, который отправил чиновника под арест, сообщили РИА Новости, что Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как пишет «Ъ», генерал-лейтенант свою вину не признает. Представители защиты также указывают на неясность обвинения, подчеркивая, что действия, которые инкриминировали Кузнецову, в его полномочия не входили.

По данным издания, деятельность чиновника расследуют следователи второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. В том же отделе находится дело обвиненного в получении взятки бывшего заместителя Шойгу Тимура Иванова. Дела формально не связаны, однако, по некоторым данным, в СК уже формируют спецбригаду, которая займется расследованием аналогичных дел высокопоставленных военных, сообщает «Ъ».

Издание также пишет, что СК и ФСБ проверяют Кузнецова на причастность к совершению других коррупционных преступлений и готовятся к новым расследованиям в отношении крупных военных чиновников.

Чистки в Минобороны

Расследование в отношение Кузнецова — не первое дело о коррупции в Минобороны. Ранее обвинение в получении взятки за покровительство предъявили также экс-замминистра Тимуру Иванову, который курировал в ведомстве вопросы строительства.

Комментируя арест Кузнецова, Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала:

«Чистки в Минобороны продолжаются. Интересно, сколько еще будет уголовных дел?»

Как сообщает Brief, их источники в силовых структурах «анонсируют возможность новых уголовных дел в отношении чиновников военного ведомства».

«Не обязательно все без исключения фигуранты будут высокопоставленными, на среднем и низовом уровне борьба с коррупцией тоже будет вестись», — уточнил собеседник Telegram-канала.

«Военный осведомитель» на фоне ареста Кузнецова сообщил, что рапорты об отставке подали два замминистра обороны — Руслан Цаликов и Алексей Криворучко. Цаликов занимался вопросами расквартирования войск, жилищного обеспечения, строительства и капитального ремонта, управления имуществом и медицинского обеспечения. Криворучко курировал организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники и обеспечивал контроль за выполнением гособоронзаказа. Официально эта информация не подтверждалась.

Эти заместители Шойгу, по данным Telegram-канала GRAY ZONE, ранее становились фигурантами коррупционных скандалов.